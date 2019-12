Essen: Wenn selbst harten Knast-Jungs die Tränen kommen

An einer Wand neben dem Schreibtisch steht ein Stapel schlichter Kartons. „Das sind die Päckchen für die Insassen“, sagt Klaus Schütz. Der 52-Jährige ist katholischer Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt an der Krawehlstraße. Wie überall in diesen Tagen geht es auch im Gefängnis weihnachtlich zu: Hinter Gittern werden Geschenke gepackt, Karten geschrieben, Tannenbäume geschmückt, Lieder gesungen und Weihnachtsfeiern veranstaltet. „Nur alles ein wenig schlichter als draußen.“

Hinter den Gardinen scheinen die Gitterstäbe durch

Mit dem Rücken sitzt der in Essen geborene Priester zu den beiden Fenstern in seinem Büro. Hinter den transparenten Gardinen scheinen die Gitterstäbe durch. Ein dunkles Holzkreuz schmückt die Wand, daneben ein Bild: Papst Johannes Paul II, als er seinen Attentäter Ali Agca im Gefängnis besucht. Von draußen lockt die Sonne zum Spaziergang.

Besuche sind auch an Weihnachten strikt geregelt: auch Pfarrer Klaus Schütz kann da nichts daran ändern. Foto: Madeleine Hesse / FUNKE Foto Services

Das geht hier nicht, nur täglich eine Stunde Hofgang ist erlaubt. Aber Hoffnung schöpfen die rund 520 Männer, die derzeit hinter den dicken JVA-Mauern leben, am Jahresende auch. „Morgen fange ich mit der Verteilung an“, sagt Schütz und zeigt den Inhalt eines der Päckchen. Was man einst der Verwandtschaft in den abgeriegelten, grauen Osten schickte, kommt in den Zellen an der Ruhr gut an: Dominosteine, Tabak, Teebeutel, Schokolade, Spekulatius, Weingummi und Zigarettenpapier.

Eine Liste mit Päckchen für mittellose Gefangene

All das ist für die Insassen Luxus. Wer erst kurz einsitzt, noch kein Taschengeld kriegt oder im Gefängnis nicht arbeitet und somit kein Geld verdient, kann sich das nicht leisten. „Deshalb lege ich rechtzeitig vor Weihnachten eine Liste an, auf der sich mittellose Gefangene eintragen können, die ein Päckchen haben wollen.“ So erwarten rund 80 Häftlinge in diesen Tagen mit Freude die von Menschen jenseits von Stacheldraht und Mauern gespendeten Festtagsgaben.

Bis zum Heiligen Abend ist Schütz, seit 20 Jahren Priester im Knast, mit dem Verteilen der Kartons beschäftigt. „Das sind ein paar Stunden Lauferei durch die Anstalt.“ Aber er freut sich auf diese Art Bescherung. „Mein Namenspatron ist schließlich der Nikolaus“, scherzt der Priester. Einmal im Jahr lässt er mit der Päckchenspenden-Aktion den Zauber der Weihnacht durch die Anstalt wehen.

Geschenkpapier ist tabu, alle Präsente werden genau kontrolliert

„Geschenke gehören dazu“, findet er. Doch die Botschaft des christlichen Festes liegt dem Geistlichen natürlich noch mehr am Herzen: Friede unter den Menschen und die Hoffnung auf Erlösung. Schütz holt die Spenden seit Jahren persönlich bei Essener Kirchengemeinden, Vereinen, Firmen und Verbänden ab. Und erklärt auch gern, was erlaubt ist und was nicht. Geschenkpapier ist tabu. Alle Packungen werden an der Pforte streng auf ihren Inhalt überprüft, um zu vermeiden, dass Unerlaubtes eingeschmuggelt wird. „Die Feile sollte draußen bleiben.“ Auch bestimmte Feuerzeuge und Streichhölzer sind verboten.

Doch ein wenig heller und festlicher als üblich darf es zu Weihnachten in den fest verschlossenen Zellen werden: „In den Gottesdiensten bekommt jeder Gefangene eine Kerze, die er mit in seinen Haftraum nehmen darf.“ Wie alle Jahre wieder schmückt Schütz am Sonntag mit Insassen die Tannenbäume in der kleinen Anstaltskirche. Die Fenster hinter dem schlichten Altar sind mit dicken Eisenstäben versehen. Gefangene bauen die Krippe auf: Maria, Josef und das Kind auf Stroh.

Auch im Gefängnis kommt Weihnachten besser Essen auf den Tisch als sonst

Im weißen Verwaltungsflur mit der altertümlichen Gewölbedecke steht bereits die Weihnachtsdeko neben dem Baum. Häftlinge aus der Essener JVA haben sie in der Werkstatt gefertigt: Holzkerze und ein LED-Stern im Vintage-Look. Der Engel mit warmweißer Lichterkette kündigt Weihnachten an. Der Anstaltskoch hat den Festtags-Speiseplan geschrieben. Auch hinter vergitterten Fenstern isst man dann besser als sonst, wenn auch keine Weihnachtsgans.

Blick in eine Geschenkbox: Tabak und Süßes sind im Knast hochbegehrt. Foto: Madeleine Hesse / FUNKE Foto Services

„Das halbe Hähnchen am ersten Feiertag ist etwas Besonderes“, weiß Schütz. Wahlweise gibt es Blumenkohl-Käse-Medaillons mit Reis, Gemüse und Currysauce. Gegessen wird in den Zellen. Wenn viele jenseits der Gefängnismauern am 24. Dezember noch die letzten Vorbereitungen treffen, ist das Fest hinter Gittern schon in vollem Gange. Nach der Mittagskost (Nudeln mit Bolognese- oder Soja-Sauce) feiert der katholische Priester um 14 Uhr schon Gottesdienst. Dann sind die Bänke in der Kapelle gut gefüllt, wie jedes Jahr.

Die Gefangenen sind an den Feiertagen unter sich, mehr Besuchszeit gibt es nicht

In der Weihnachtsgeschichte sieht Schütz Parallelen zum Gefängnisleben. „Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Jesus ist schließlich nur in einem schlichten, unscheinbaren Stall zur Welt gekommen.“ Nur die Verwandtschaft muss draußen bleiben. Im Knast ist man zu Weihnachten unter sich. „Es gibt keine zusätzlichen Zeiten, die Familie zu treffen.“

Gefangene dürfen zweimal im Monat je eine Stunde Besuch empfangen. Die Termine müssen vorher vereinbart werden. Leibliche und Adoptivväter minderjähriger Kinder haben Anrecht auf ein weiteres Treffen hinter Gittern. „Wenige ausgewählte Häftlinge dürfen in der monatlichen Vater-Kind-Gruppe meines evangelischen Kollegen, Pfarrer Michael Lucka, ihre Kinder sehen.“

In der Kapelle spielt eine Organistin Weihnachtslieder

Unter sich beim Gottesdienst sind die Männer aus der Untersuchungshaft – „vom Eierdieb bis zum Mörder“. Sie feiern getrennt von den anderen Häftlingen. Gut bewacht von Justizvollzugsbeamten werde in allen vier Weihnachtsmessen in der Anstalt gesungen und gebetet, wie draußen auch. Eine Organistin kommt ins Gefängnis, um Weihnachtslieder in der Kapelle zu spielen. Je nach Konfession gibt es Kommunion oder Abendmahl. Am Ende singt man „Stille Nacht, heilige Nacht“, berichtet Schütz. „Und da kriegen dann selbst die harten Jungs Tränchen in den Augen.“