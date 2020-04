Essen: Waffen nach Streit unter Hundehaltern sichergestellt

Essen. Ein frei laufender Hund war in Burgaltendorf der Auslöser für einen Streit zwischen zwei Männern. Ein 52-Jähriger zog plötzlich eine Schusswaffe.

Ein Streit um einen frei laufenden Vierbeiner hat in einem Park in Essen-Burgaltendorf hat um ein Haar zu einem Einsatz von Waffen geführt. Die Polizei stellte Schreckschusspistolen und Reizgas sicher.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, soll ein 68-Jähriger am Ostermontag gegen 16 Uhr mit seinem Hund, den er nicht an der Leine führte, in einem Park an der Worringstraße/Holteyer spazieren gegangen sein. Ein 52-jähriger Essener, der mit seiner Familie und zwei Hunden unterwegs war, will den Mann erfolglos aufgefordert haben, seinen Hund an die Leine zu nehmen. Kurz darauf ergriff er den fremden Hund und nahm ein Reizstoffsprühgerät in die Hand. Als der 68-jährige Hundehalter hinzueilte, soll er das Reizgas weggesteckt und stattdessen eine Schusswaffe gezogen haben.

Diese richtete er vermutlich auf den Parkbesucher. Entgegen ihrer mutmaßlich aufgeregten Herrchen blieben die drei Hunde gelassen und warten den weiteren Lauf der Dinge ab. Alarmierte Polizisten suchten kurz darauf nach den beteiligten Männern. Der 68-Jährige konnte im Park angetroffen und befragt werden. Der 52-jährige Widersacher hatte nach dem Vorfall den Park wieder verlassen und konnte im Nahbereich angetroffen werden.

Obwohl er im Besitz eines "kleinen Waffenscheines" war, stellten die Beamten die geladene Waffe und das Tierabwehrspray sicher. Später wurden eine weitere Schreckschusswaffe und der behördliche Waffenschein sichergestellt. Das zuständige Kriminalkommissariat wird weitere Ermittlungen in dem Strafverfahren veranlassen.