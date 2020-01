Essen: Versuchter Tankstellenraub - Polizei fahndet mit Foto

Essen. Junger Mann bedroht Mitarbeiterin einer Tankstelle in Stoppenberg. Die Frau beeindruckt das nicht. Der Überfall scheitert, die Polizei fahndet.

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Gelsenkirchener Straße in Essen-Stoppenberg fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag erneut berichtete, hat der abgebildete Mann am Abend des 19. Januar eine Mitarbeiterin bedroht und Geld verlangt. Die Frau ließ sich aber auch nicht von der angedeuteten Waffe in der Jackentasche des Täters beeindrucken und schlug ihn in die Flucht.

Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten jungen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.