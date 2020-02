Vermisstenfall Essen: Vermisstes Ehepaar aus Kray in Spanien aufgetaucht

Essen. Der Vermisstenfall Claudia und Ulrich V. ist gelöst: Das Ehepaar wurde in einer hilflosen Lage angetroffen und wird nun medizinisch versorgt.

Der Vermisstenfall Claudia und Ulrich V. ist gelöst: Das seit dem 7. Februar vermisste Ehepaar aus Kray tauchte in Spanien auf. Die Eheleute wurden „in hilfloser Lage“ angetroffen. Nähere Angaben dazu machte die Polizei am Donnerstag mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht.

Claudia und Ulrich V. werden derzeit medizinisch versorgt. Ihre Angehörigen wurden unterrichtet, teilte die Behörde mit. Die Polizei hatte seit dem 12. Februar öffentlich mit einem Foto nach den Eheleuten gesucht, die zuletzt am Freitag, 7. Februar, an ihrer Wohnanschrift an der Straße Dutzendriege im Dreieck zwischen Hubert- und Joachimstraße gesehen worden sind.

„Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Claudia V. und Ulrich V.“, hieß es in einer ersten Meldung.