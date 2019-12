Essen: Verkehrspolitik kann strittiges Wahlkampfthema werden

Ohne Stichwahl wäre das Projekt Wiederwahl für Oberbürgermeister Thomas Kufen wohl zum Spaziergang geworden, mit der Entscheidung des Gerichts kann es im September 2020 vielleicht doch spannend werden. Wie spannend, das dürfte stark von der politischen Großwetterlage abhängen, die den Grünen oder der SPD allerdings schon mächtig in die Segel blasen müsste. Ansonsten ist derzeit schwer zu erkennen, wie Mehrdad Mostofizadeh oder Oliver Kern gegen den populären Amtsinhaber eine Chance haben sollen.

Mit dem Verzicht der AfD auf einen eigenen OB-Kandidaten und der mehr oder weniger offenen Wahlempfehlung Guido Reils, muss Kufen rechts keine ernsthafte Konkurrenz fürchten, während sich links von ihm die Kandidaten ballen und gegenseitig die Stimmen streitig machen. Er kann also im Wahlkampf ziemlich risikolos das tun, was ihm ohnehin liegt: einen Kurs der Mitte fahren, mit gelegentlichem Blinken in die eine oder andere Richtung – je nach Bedarf und Zusammensetzung des Publikums.

Chef der Umwelthilfe hat sich zum Schutzheiligen einer „Verkehrswende“ aufgeschwungen

Dabei gibt es ein Thema, das absehbar das Zeug hat zur Polarisierung: In der Verkehrspolitik, die längst auch Umweltpolitik ist, geht Essen strittigen Zeiten entgegen. Zwar ist der OB stolz darauf, mit der „Deutschen Umwelthilfe“ (DUH) einen Vergleich geschlossen zu haben, der den ärgsten Sperrungs-Irrsinn auf Essens Straßen erst einmal verhindert. Der Preis dafür ist aber so klein nicht. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch hat sich ohne jedes demokratische Mandat zum Schutzheiligen einer „Verkehrswende“ in Essen aufgeschwungen und behält sich vor, den Vergleich aufzukündigen, wenn die Stadt nicht das umsetzt, was sie um des lieben Friedens willen zugesagt hat.

Die Frage ist, ob sich die Stadt nicht wichtiger Spielräume beraubt hat

Damit steht Essen bei allen verkehrspolitischen Entscheidungen, die ja denkbar komplex sind, faktisch unter der Knute eines ebenso dubiosen wie missionarisch auftretenden Klagevereins. Die Frage ist, wie sehr sich die Stadt damit wichtiger Spielräume beraubt hat. Was zum Beispiel passiert, wenn die geplante Umweltspur zu einem ähnlichen Desaster führt wie in Düsseldorf? Oder wenn die so genannten Pförtnerlösungen für die Alfredstraße in den Nebenstraßen ein Chaos zur Folge haben? Muss die Stadt bei Herrn Resch in Radolfzell, dem Sitz der DUH, dann gnädigst um Dispens bitten? Oder jeden noch so großen Quatsch ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen, um nicht erneut verklagt zu werden?

Mit der DUH im Rücken drohen diejenigen in Essen die Oberhand zu erlangen, die ähnlich wie in Berlin und anderen Städten einen Kulturkampf gegen das Auto führen wollen. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits. Die bürgerferne Dreistigkeit etwa, mit der in einem dicht besiedelten Stadtteil wie Holsterhausen mal eben eine dreistellige Anzahl an Auto-Stellplätzen entfallen soll, wäre noch vor kurzem undenkbar gewesen.

Luftbelastung in Essen ist erfreulicherweise auch ohne Aktionismus gesunken

Dabei ist die Luftbelastung erfreulicherweise auch ohne Aktionismus gesunken, bei Stickoxid lagen alle Messstellen unterhalb des Bagatellwerts von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Ahnungslose führen das auf „Maßnahmen“ zurück, die die Stadt bereits ergriffen hätte. Aber die gibt es ja noch gar nicht. Die Luftbelastung sank einfach so, auch wenn das offenbar nicht vorgesehen war.

Eigentlich könnte sich Essen entspannen und auf die wirklichen Probleme konzentrieren. Wie man den Verkehr flüssiger macht, wäre so eines. Der A40-Deckel, der auch Teil des Vergleichs ist, würde ebenfalls enorm viel verbessern. Aber wer glaubt ernsthaft, dass dieses mittlerweile um die vier Jahrzehnte alte Projekt eine reale Chance hat?

Der OB sollte das Thema Verkehrspolitik jedenfalls nicht unterschätzen. Da seine beiden wichtigsten Gegenkandidaten deutlich „grüner“ sind als er, hat er dort wenig zu gewinnen. So bleibt politisch Platz für größtmögliche pragmatische Vernunft, die sich an den Interessen einer Mehrheit orientieren muss.