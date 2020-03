Kaum ist die neue Kampmannbrücke von den Schmierereien befreit worden, haben Unbekannte erneut zugeschlagen: Dieses Mal hat es die Gedenktafel getroffen, die an den tödlich verunglückten Bauarbeiter erinnert. „Sie hing nur noch an einer Schraube“, sagt Bauleiter Andreas Behnke, den diese Respektlosigkeit kaum noch überrascht. Vandalismus ist in Kupferdreh ohnehin ein großes Thema.

Bauleiter Andreas Behnke im Sommer 2018 auf der Kampmannbrücke, deren Stahlkonstruktion er mit seinen Arbeitern errichtet hat. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Andreas Behnke hat mit seinen Mitarbeitern die Stahlkonstruktion der Kampmannbrücke errichtet. Adam Mieczyslaw Januszewski war einer von ihnen. Der 42-jährige Familienvater stürzte am 2. Mai 2018 ins Wasser. Tage später bargen Einsatzkräfte ihn unweit der Brücke tot aus dem Baldeneysee. Während der Bauleiter damals zur Beerdigung nach Polen fuhr, stand in Essen für die Bürgerschaften Heisingen und Kupferdreh bereits fest, dass dieses tragische Unglück nicht vergessen werden darf.

Witwe nahm an Richtfest teil

Die Tafel wurde entworfen, in Gedenken an den Vorarbeiter der Stahlbaukolonne: „Er hat einen großen Beitrag zum positiven Verlauf des Neubaus der Kampmannbrücke geleistet“, steht auf der Tafel zu lesen, die die Witwe Anja Januszewski beim Richtfest der Brücke in Händen hielt.

Nun hat Andreas Behnke die Tafel abgenommen. „Irgendeiner muss versucht haben, sie abzumontieren“, beschreibt er, da einige Schrauben offenbar abgebrochen wurden. Der Bauleiter, der schon beruflich viel unterwegs ist, habe schon so manches erlebt. Verwundert habe ihn daher diese Zerstörung kaum noch. Es gebe zwar Gegenden, in denen deutlich weniger passiere. „Ich habe mich vielmehr gewundert, dass die Tafel so lange unbeschädigt geblieben ist“, sagt Andreas Behnke fast zynisch zum mangelnden Respekt.

Täter beschmieren Bahnhof, Denkmäler, Verkehrsschilder und Spielplätze

Den haben auch diejenigen nicht, die in Kupferdreh immer wieder den Bahnhof samt Radstation, Denkmäler, Wände, Spielplätze und Verkehrsschilder beschädigen und beschmieren. Längst hat sich um die Bürgerschaft Kupferdreh eine Arbeitsgemeinschaft gegen Vandalismus zusammengefunden, haben Gespräche mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und Ordnungsdezernent Christian Kromberg stattgefunden.

Essen Eröffnung und Beschädigung der Kampmannbrücke Die neue Kampmannbrücke wurde am 20. Dezember des Vorjahres eröffnet. 14,3 Millionen Euro kostete das Bauwerk, das auf der Ruhrhalbinsel als wichtige Verkehrsverbindung gilt. Etwa zwei Wochen später wurde die Schrägseilbrücke mit schwarzen Schriftzügen beschmiert. Im Februar entfernte ein Spezialist diese wieder mit einem speziellen Kompressor wieder.

Die Forderungen nach mehr Kontrollen, etwa durch einen Sicherheitsdienst und Kameras, scheinen bislang zwar eher schwer oder auch gar nicht umsetzbar, doch die Arbeitsgemeinschaft hält daran fest, da die Mitglieder nicht weiter zusehen wollen, weil ihr Stadtteil verschandelt wird. Viel zu lange schon kämen die Täter unbehelligt davon, finden sie und appellieren nach wie vor an die Bürger, die Augen offen zu halten und im Zweifel die Polizei zu rufen. Immerhin sind inzwischen Sprayer bereits auf frischer Tat ertappt worden.

Schwarze Schrift auf der Kampmannbrücke hat ein Fachmann bereits entfernt

Die Schmierereien auf der Kampmannbrücke hat Malermeister Gerd Brehm jüngst entfernt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die schwarze Schrift auf der Kampmannbrücke hat indes ein Fachmann entfernt. Nun seht noch die Reinigung der Pylonen aus. An einem dieser soll auch die Gedenktafel wieder hängen, die Vorrichtung dafür befindet sich noch an ihrem Platz. „Dieses Mal soll die Tafel besser gegen Diebstahl geschützt sein“, erklärt Andreas Behnke und hofft, dass sie noch in dieser Woche wieder aufgehängt werden kann.