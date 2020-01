Essen. Unbekannte haben auf dem Bahnsteig Essen-Kray-Nord gewütet. Die Bundespolizei spricht von nahezu täglichen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen.

Essen: Vandalen zerstören Wartehäuschen am Bahnhof Kray

Unbekannte haben die Scheiben eines Wartehäuschens am Bahnhof Essen-Kray-Nord eingeschlagen.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete, sei die für das Ruhrgebiet zuständige Inspektion in Dortmund von der Deutschen Bahn am späten Mittwochabend über den Vandalismus informiert worden. Regelmäßig ermittelt die Behörde, wenn an Bahnhöfen und Haltepunkten Wartehäuschen, Informationstafeln oder andere Einrichtungen beschädigt oder sogar zerstört werden.

Im Januar habe es nahezu täglich einen neuen Fall von massiver Sachbeschädigung gegeben. Die Bundespolizei appelliert: Wer Zeuge solcher Straftaten wird, sollte sich bei der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 melden.