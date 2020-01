Ein Trickbetrüger legte einen Senior aus Essen-Rüttenscheid am Telefon herein.

Essen. Ein Unbekannter meldete sich als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Er bearbeitete sein Opfer, bis er den Zugriff auf dessen Computer bekam.

Essen: Trickbetrüger „Robert Smith“ nimmt 63-Jährigen aus

Ein angeblicher Microsoft-Betrüger hat am Donnerstag bei einem 63-jährigen Mann an der Rüttenscheider Straße in Essen zugeschlagen und eine nicht unerhebliche Menge Geld erbeutet.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, meldete sich der Unbekannte gegen 11 Uhr am Telefon und gab sich als Mitarbeiter des Softwareentwicklers aus, der den Computer des Angerufenen auf Hacker überprüfen müsse. Dabei ginge es um seine Konten bei E-Mail-Providern, Sozialen Netzwerken, Online-Bezahldiensten und Online-Kaufhäusern.

Der Name samt Foto ploppte auf dem Bildschirm auf

Der 63-Jährige erlaubte dem Trickbetrüger den Fernzugriff, so dass dieser mit dem Namen „Robin Smith“ samt Foto auf seinem Bildschirm aufploppte. Über mehrere Stunden „bearbeitete“ der falsche Computerexperte den Mann, bis dieser ihm seine Bank- und Kreditkartenverbindungen durchgab. So konnte der Betrüger über die Kreditkarte eine nicht unerhebliche Summe abbuchen, ehe der 63-Jährige misstrauisch wurde und Anzeige erstattete.

Da es immer wieder zu Anrufen falscher Microsoft-Mitarbeiter oder anderer Trickbetrüger kommt, rät die Polizei eindringlich, Fremden niemals Zugriff auf die eigenen digitalen Endgeräte wie PC, Tablet oder Handy zu geben. Auch persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoverbindungen sollten nicht herausgegeben werden: „Bleiben Sie in solchen Fällen nicht aus falsch empfundener Höflichkeit am Telefon, legen Sie schnellstmöglich auf.“