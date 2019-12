Essen: Tourist-Info und Ruhrbahn jetzt unter einem Dach

Neuer Name, neuer Adresse: Die städtische Touristikzentrale heißt jetzt Tourist Info. Zu finden ist sie an der Kettwiger Straße 2-10, nur wenige Schritte vom Willy-Brandt-Platz entfernt. Dort bietet die Essen Marketing Gesellschaft (EMG) gemeinsam mit der Ruhrbahn ab sofort eine zentral gelegene Anlaufstelle für alle Fragen zu touristischen Angeboten und Mobilität. Das neue gemeinsame Kundencenter ersetzt die bisherige Touristikzentrale im Handelshof.

Der Umzug an die Kettwiger Straße bot sich offenbar an: Das Ladenlokal stand seit dem Auszug von REWE to go leer. Der Mietvertrag läuft allerdings über zehn Jahre. Da waren EMG und Ruhrbahn als Untermieter augenscheinlich sehr willkommen. Die beiden städtischen Tochtergesellschaften machen nun am Kettwiger Tor für die kommenden sechs Jahre gemeinsame Sache.

Die Touristikzentrale der EMG im Handelshof lag zu weit vom Schuss

Haben das neue Ruhrbahn-Kundencenter und die Tourist-Info am Montag eröffnet: Die Ruhrbahn-Chefs Michael Feller (li.) und Uwe Bonan (2.v.r), Richard Röhrhoff, Geschäftsführer Essen Marketing und Ruhrbahn-Aufsichtsratschef Wolfgang Weber (r.). Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Besucher erhalten dort neben Stadtinformationen und Eintrittskarten für Kultur- und Freizeitveranstaltungen auch Fahrkarten und Fahrplanauskünfte. „Mit dem Zusammenschluss bieten wir den Essenern und Touristen einen Top-Service in einer 1A-Lage, wie es sich für eine Großstadt gehört, erklärt EMG-Chef Richard Röhrhoff. Mit anderen Worten: Das war bisher nicht der Fall. Die Touristikzentrale im Handelshof lag zu weit vom Schuss, um dort zufällig hineinzustolpern.

Die Ruhrbahn reagierte mit der Neueröffnung laut Vorstand Michael Feller auf die hohe Nachfrage. „Bei unserem Kundencenter am Hauptbahnhof stoßen wir bereits heute an unsere Kapazitätsgrenzen“, berichtet Feller. Die Situation habe sich noch einmal verschärft, seit die Deutsche Bahn keine Tickets mehr im Auftrag des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) verkauft. „Die Leute kommen zu uns“, so Feller. Der Andrang sei so groß, dass der Sicherheitsdienst hinzugerufen werde musste, wenn das Kunden-Center schließt.

Die Bedeutung Essens als Drehscheibe im Nahverkehr wird weiter steigen

Ab sofort nimmt die Ruhrbahn „den Hauptbahnhof von beiden Seiten in die Zange“, wie es Feller formuliert. Denn die Bedeutung Essens als zentrale Drehscheibe im Nahverkehr werde weiter steigen. Der Rhein-Ruhr-Express (RXX), der seinen Betrieb Ende 2018 aufgenommen hat, weite diesen weiter aus. Und: „Bis zum Jahr 2025 soll die geplante oberirdische Bahnhofstangente und damit auch die Haltestelle vor dem Hauptbahnhof fertiggestellt und in Betrieb genommen werden“, so Ruhrbahn-Vorstand Uwe Bonan.

Essen Die Öffnungszeiten Das gemeinsame Kundencenter der EMG und der Ruhrbahn an der Kettwiger Straße 2-10 ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen öffnet es von 8 bis 14 Uhr. Ab dem 1. April 2020 soll die Öffnungszeit bis 16 Uhr verlängert werden, eventuell sogar bis 18 Uhr. Die EMG will dies davon abhängig machen, wie stark der Andrang ist. Für die Ruhrbahn ist die neue Anlaufstelle auch ein Ersatz für das Kunden-Center am Berliner Platz, das geschlossen wurde. In den Räumlichkeiten dort bleibt bis auf weiteres das Fundbüro der Ruhrbahn.

Im gemeinsamen Kundencenter von Ruhrbahn und EMG arbeiten bis zu fünf Mitarbeiter im Service. „Beim Mitarbeiter der EMG kann man auch eine Monatskarte kaufen“, sagt Röhrhoff. Tiefer gehende Fragen zu Taktzeiten und Tarifen können Mitarbeiter der Ruhrbahn sicher besser beantworten. Ein Terminal am Eingang fragt ab, welches Anliegen der Kunde hat. Unnötige Wartezeiten sollen so vermieden werden.