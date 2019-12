In diesem Waldstück an der Wittenbergstraße wurde der Tote gefunden.

Essen. Der 42-jährige Vermisste, der tot an der Wittenbergstraße lag, ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Dies hat die Obduktion ergeben.

Essen-Stadtwald: Rätsel um Leiche gelöst - es war Suizid

Der 42-Jährige, dessen Leiche vor fast einer Woche in einem Waldstück in Essen-Stadtwald entdeckt wurde, ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen vielmehr von einem Suizid aus. Das habe die Obduktion des Toten am Mittwoch in der Essener Rechtsmedizin ergeben, berichtete Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Ein Passant hatte am Freitag im Waldgebiet an der Wittenbergstraße den leblosen Körpers des Mannes gefunden und die Behörden alarmiert.