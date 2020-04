Essen: SEK fasst Verdächtigen nach Raubserie auf Taxifahrer

Essen. Die Raubserie auf Essener Taxifahrer steht vor der Aufklärung. Ein Verdächtiger ist von einem Spezialeinsatzkommando in Borbeck gefasst worden.

Nach einer brutalen Raubserie auf Essener Taxifahrer und Wohnungsmieter hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) einen Verdächtigen (39) in einer Wohnung nahe der Stolbergstraße in in Borbeck gefasst. Dies berichtete Polizeisprecher Peter Elke am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Dem Zugriff ging eine intensive Observation voraus.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Staatsanwaltschaft erst kurz zuvor einen Haftbefehl wegen schweren Raubes in sieben Fällen gegen den 39 Jahre alten Essener erwirkt.

Die Spezialeinheit fand den Gesuchten bei der Durchsuchung einer Wohnung, nachdem sie gewaltsam die Türe aufgebrochen hatte. Bei seiner Festnahme leistete der Mann keinerlei Widerstand.

Einem Taxifahrer eine Waffe an den Kopf gehalten

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungskommission "EK Taxi", die Kriminalhauptkommissar Thomas Deges ins Leben rief, begann die Raubserie bereits am 24. Januar des vergangenen Jahres. An jenem Donnerstagabend soll der Räuber mit einem Taxi vom Essener Stadthafen zur Straße Schacht-Neu-Cöln gefahren sein, wo er dem Fahrer eine Waffe an den Kopf hielt und abdrückte.

Er flüchtete ohne Beute, ließ den verletzten 68- Jährigen zurück. Über ein Jahr später, am 19. März, soll der 39-Jährige an der Flandernstraße erneut einen Taxifahrer überfallen haben. Mit seiner Beute floh er unerkannt, nachdem er den 63-Jährigen niedergeschlagen und mit der Waffe in seine Richtung geschossen haben.

Polizei erkannte Parallelen zu ungewöhnlichen Überfällen

Weitere Überfälle auf Taxifahrer registrierte die Polizei kurz darauf am 20. März an der Straße Schacht-Neu-Cöln, am 27. März an der Ohmstraße und am 6. April an der Heinrich-Strunk-Straße, bei denen der Räuber ebenfalls auf die Fahrer einschlug und auch eine Schusswaffe benutzte.

Durch ihre akribischen Ermittlungen erkannte die Polizei Parallelen zu zwei ungewöhnlichen Überfällen in Wohnungen. Am 2. April in Altendorf und am 6. April auf der Margarethenhöhe drang ein bewaffneter und maskierter Mann in die Wohnungen zweier Ehepaare ein. Mit hoher Gewaltbereitschaft griff er sofort die Bewohner an und schlug zu, obwohl es keine Gegenwehr gab.

Bissspuren an der Hand des Verdächtigen waren deutlich zu erkennen

In dem jüngsten Fall verteidigte sich eine 65-Jährige erfolgreich, indem sie kraftvoll in die Hand des Angreifers biss. Die Bissspuren waren am Tag der Festnahme des Mannes noch deutlich zu erkennen. Bei den Durchsuchungen seiner Wohnung und der Räume, in denen der Mann festgenommen wurde, stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungskommission prüft nun, ob einzelne Gegenstände aus Straftaten stammen, die noch nicht bekannt sind.

Nach seiner Vernehmung und Untersuchung der Tatortspuren wurde der 39-Jährige hinter Gitter geschickt. Dort wartet er nun auf seinen Prozess.