Essen: Ruhrbahn setzt wegen Lockerungen mehr Fahrzeuge ein

Essen. Nachdem sich Bundesregierung und Bundesländer auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt haben, wird die Ruhrbahn mehr Fahrzeuge einsetzen.

Die Ruhrbahn reagiert nach eigener Aussage auf Rückmeldungen ihrer Fahrgäste und kommt der Bitte der Landesregierung nach, aus Gründen des Infektionsschutzes das ÖPNV-Angebot auszuweiten.

Ab Montag, 20. April verstärkt die Ruhrbahn montags bis freitags den Fahrplan in Essen, so dass auf allen Linien im bekannten, normalen Takt gefahren wird, jedoch ohne E-Wagen, ohne 5-Minuten-Takt und ohne Taktverdichtungen auf einzelnen Linien für den Schülerverkehr.

Dies betrifft die Linien 103, 105, 107, SB 15, 144, 145, 146, 161, 166, 169, 170, 174 und 183.

Die Nacht-Express-Linien und Taxi-Busse bleiben weiter eingestellt. Am Wochenende und an Feiertagen gilt der bisherige Fahrplan mit vorgezogenen Fahrten im Frühverkehr. Die neuen Fahrplandaten können ab sofort über die Ruhrbahn-App und in der elektronischen Fahrplanauskunft auf ruhrbahn.de abgerufen werden.