Essen: Ruhrbahn lässt Rollstuhlfahrerin stehen

Essen. An der Haltestelle Erbach in Essen lässt ein Bus eine Rollstuhlfahrerin in der Kälte stehen. Laut Ruhrbahn hat der Fahrer sich richtig verhalten.

Die Gleichstellung Behinderter im öffentlichen Personen-Nahverkehr lässt auf sich warten. Petra Flink, die auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen ist, musste dies jüngst leidvoll erfahren, als sie in Haarzopf den Bus nehmen wollte. Ihr Mann, Reinhold Fink, schildert den Vorfall so: Am Donnerstag, 21. November, wartet Petra Flink an der Haltestelle Erbach auf den Bus der Ruhrbahn-Linie 136. Um 14.35 will sie weiter in Richtung Mülheim fahren. Der Bus ist pünktlich. Der Fahrer hält, nimmt Blickkontakt zu der Frau im Rollstuhl auf – und winkt ab. Der Bus fährt ohne sie los.

„Meine Frau musste eine Stunde in der Kälte warten“, klagt Reinhold Fink. Erst der nächste Bus nimmt die Rollstuhlfahrerin mit.

Ruhrbahn: Die Haltestelle Erbach ist nicht barrierefrei

Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann erklärt dazu auf Nachfrage, der Fahrer habe den Fahrgast darauf hingewiesen, dass er den schweren Rollstuhl nicht befördern könne und dies nicht nur per Handzeichen, was Petra Flink bestreitet. Denn die Haltestelle Erbach sei nicht barrierefrei. Dem Fahrer sei es nicht möglich gewesen, den schweren Rollstuhl in das Fahrzeug zu hieven.

Damit Elektro-Rollstühle in den Bus hineinfahren können, muss der Busfahrer eine Rampe anlegen. Das sei aus Sicherheitsgründen an der Haltestelle Erbrach nicht möglich. „Die Rampe könnte abbrechen“, so Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann.

Der Ruhrbahn-Fahrer nahm ein Sicherheitsrisiko in Kauf

Petra Flink hatte hingegen den Eindruck, dass der Bus etwas zu weit entfernt vom Fahrbahnrand gehalten hatte. Der Fahrer hätte das Fahrzeug noch einmal rangieren müssen.

Der Fahrer des folgenden Busses sah offenkundig keine Schwierigkeiten, eine Rampe anzulegen, um die Rollstuhlfahrerin mitzunehmen. Nach Lesart der Ruhrbahn verhielt er sich somit falsch, weil er ein Sicherheitsrisiko in Kauf nahm. Sein Kollege, der Petra Flink in ihrem Rollstuhl stehen ließ, hatte hingegen alles richtig gemacht. Verkehrte Welt.