Essen. Die Sturmwarnung hat Folgen für Essen. Seit Sonntagvormittag sind Schwimmbäder, die Gruga und weitere Einrichtungen geschlossen. Ein Überblick.

Essen rüstet sich für den Sturm: Etliche Einschränkungen

Absagen, Ausfälle, Vorsichtsmaßnahmen: Die Orkanwarnungen des Wetterdienstes wirken sich inzwischen auf viele Teile des Essener Stadtlebens aus. Montag fällt die Schule aus, für Sonntag sind etliche Sportveranstaltungen abgesagt, der Grugapark bleibt dicht, Schwimmbäder sind zu und auch die Schlittschuhfläche auf dem Kennedyplatz. Ein Überblick.

Das zunächst noch laue Lüftchen am Sonntagvormittag soll sich im Laufe des Tages und der Nacht zu Montag zu einem ausgewachsenen Sturm mit Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern und mehr entwickeln. „Sabine“ heißt er. Die Stadt Essen warnte Bürger bereits frühzeitig davor, ab Sonntag durch Parks und Grünflächen zu laufen. Noch zu gut ist nach vergangenen Stürmen wie „Kyrill“ (Januar 2007) oder „Ela“ (Juni 2014) in Erinnerung, wie gefährlich es werden kann, wenn Äste durch die Luft wirbeln und Bäume fallen.

Essener Schwimmbäder bereits seit Sonntagvormittag zu

Essen Das sagen die Wetterexperten „Am Sonntag wird der Wind im Tagesverlauf immer mehr zunehmen“, heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bereits am Nachmittag gebe es flächendeckend Böen der Stärke 9. Auch länger anhaltenden Regen sagen die Experten voraus. Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern. Die Wetterexperten rechnen tagsüber weiterhin mit schweren Sturmböen. Auch orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen, hieß es in einer DWD-Prognose.

Veranstalter und Organisatoren sind vorsichtig. Seit Freitag steht fest, dass am Montag die Schule ausfällt. Die Schulleitungen sowie die Lehrer müssen aber zum Dienst erscheinen, also sind die Schulen besetzt. Falls doch einzelne Kinder zur Schule kommen, gäbe es somit eine Art Notbetreuung. Die Stadt Essen hat auch die Träger der Kindertagesstätten über diese Vorsichtsmaßnahme informiert. Am Wochenende wurde dann entschieden, dass die Sportplätze am Sonntag geschlossen bleiben und dort keine Spiele stattfinden werden.

Vor den Essener Schwimmbädern standen einige Besucher bereits am Sonntagmorgen vor verschlossenen Türen. Zunächst war offenbar geplant, die Bäder bis zum Nachmittag offen zu halten, doch dann wurden bereits am Morgen die Besucher mit Hilfe von Aushängen an den Eingängen darüber informiert, dass die Bäder den ganzen Sonntag über dicht bleiben.

„Wir sind jetzt in ein Schwimmbad in Ratingen ausgewichen, hier macht sich allerdings bemerkbar, dass in anderen Städten die Bäder geschlossen sind. Es ist sehr voll“, berichtete eine Essenerin am Sonntagvormittag.

Schlittschuhbahn „Essen on Ice“ bleibt Sonntag ganztägig geschlossen

Außerdem gaben die Veranstalter des Schlittschuh- und Rodel-Festivals „Essen on Ice“ bekannt, dass die große Anlage auf dem Kennedyplatz am Sonntag ganztägig und am Montag mindestens bis zum Mittag gesperrt bleibt. Gleiches gilt für den Grugapark, wo derzeit das Parkleuchten stattfindet. Noch unklar ist, wann der Park wieder für Besucher geöffnet wird. „Am Montagmorgen bleibt der Park unabhängig von möglichen Sturmschäden wegen Blindgänger-Sondierungsarbeiten erst einmal geschlossen. Wir hoffen, dass wir am Montag zum Parkleuchten wieder öffnen können“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Neben den abgesagten Fußballspielen bedeutet die Warnung des Wetterdienstes auch das Aus für andere Sportveranstaltungen. Selbst für solche, die in der Halle stattfinden. So wie Eishockey. Der Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen hat sich zu einer umfassenden Absage aller Spiele für den Sonntag entschieden. Betroffen sind alle Senioren- und Nachwuchsspiele im Bereich des EHV NRW. Das heißt im Regelfall: Regionalliga und abwärts. Diese Ankündigung betrifft aber nicht das Oberliga-Spiel zwischen den Moskitos Essen und dem EV Duisburg.

Entsorgungsbetriebe wollen am Montag normal arbeiten, falls die Lage es erlaubt

Falls die Lage es erlaubt, werden die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) am Montagmorgen normal den Dienst aufnehmen. Einschränkungen sind aber laut Sprecherin Bettina Hellenkamp vorstellbar. „Die EBE wird sich der Lage anpassen müssen und situativ entscheiden.“ Die Teams würden im Zweifel nicht hinausgeschickt oder zurückgerufen, sollten die Tätigkeiten als zu risikoreich eingeschätzt werden.

Sollte etwa der Verkehrsfluss zu stark eingeschränkt sein, fahren die Fahrzeuge von Müllabfuhr, Sperrmüll und Straßenreinigung eventuell später los als um 7 Uhr wie üblich. „Dadurch könnte es zu verzögerten Leerungen von Mülltonnen oder aber auch dazu kommen, dass nicht alle vorgesehenen Tonnen am Montag geleert werden.“ Unter Umständen bleiben auch angemeldeten Sperrmüll-Stellen liegen und werden Straßen nicht komplett gereinigt.

Falls Mülltonnen oder Sperrmüll/Schrott stehen bleiben, werden die Abholungen dann im Laufe der Woche nachgeholt, verspricht die EBE. Daher sollten die Mülltonnen zugänglich bleiben. Die EBE bittet die Bürger darum in der kommenden Woche, von einzelnen Nachfragen abzusehen und erst einmal einige Tage abzuwarten.