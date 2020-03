Essen: Raub mit Schusswaffen - Polizei sucht dritten Täter

Essen. Ein Komplize zweier bewaffneter Räuber kundschaftete ein Geschäft in Kray aus. Nach dem Überfall flüchteten alle drei Täter in einem Kleinwagen.

Nach einem Überfall zweier maskierter und bewaffneter Räuber auf ein Lebensmittelgeschäft an der Rotthauser Straße in Essen-Kray sucht die Polizei inzwischen auch nach einem Komplizen des Duos: Der Unbekannte hatte kurz vor dem Überfall am 25. Februar gegen 21 Uhr den Laden betreten und ausgekundschaftet, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Kurze Zeit später verließ er den Laden und stieg in einen hellen, viertürigen Kleinwagen, der auf dem Parkplatz stand - möglicherweise handelte es sich um einen VW Polo oder ein ähnliches Fabrikat. Videoaufzeichnungen zeigen, dass die beiden maskierten Täter nach dem Raub eine rollbare Einkaufstasche mit der Beute in den Kofferraum luden, in das Auto stiegen und zusammen mit dem dritten Verdächtigen flohen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den dritten Tatverdächtigen oder den Fluchtwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.