Essen. Ein Zehnjähriger aus Essen berichtete der Polizei, Unbekannte hätten ihn Heiligabend vom Mountainbike geschubst und dann sein Rad geraubt.

Essen: Räuber überfallen Jungen und flüchten mit seinem Rad

Unbekannte Räuber haben in Essen-Holsterhausen einen Zehnjährigen überfallen und sind nach Polizeiangaben mit seinem Mountainbike geflüchtet.

Die Tat ereignete sich Heiligabend (24. Dezember ) gegen 15 Uhr auf dem Gelände an der Planckstraße gegenüber der Küntzelstraße. Nach Angaben des Jungen sei plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihn von seinem neon-grünen Mountainbike der Marke „Walkrider“ geschubst.

Das gestohlene Mountainbike war auffallend neon-grün

Der Zehnjährige sei auf die linke Seite gefallen und habe sich leicht verletzt, so die Polizei. Der mutmaßliche Räuber nahm das Fahrrad an sich und flüchtete über die Planckstraße in Richtung Stadtmitte.

Der Unbekannte ist zirka 170 cm groß, hat eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke. Möglicherweise haben Zeugen einen Mann nahe der Planckstraße mit dem auffallend neon-grünen Mountainbike beobachtet.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.