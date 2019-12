Essen. Die Polizei hat einen Tankbetrüger erwischt. Ein Beamter erkannte den 35-Jährigen auf einem Video. Ihm wird auch Körperverletzung vorgeworfen.

Essen: Polizist erkennt Verdächtigen - Festnahme nach Betrug

Die Polizei Essen hat am Montagmorgen, einen mutmaßlichen Betrüger, Dieb und Urkundenfälscher festgenommen.

Wie die Behörde berichtete, tankte der 35-Jährige gegen 0.50 Uhr an einer Tankstelle an der Krayer Straße und fuhr dann mit seinem BMW davon, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle alarmierte die Polizei. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen konnte einer der Polizisten den 35-Jährigen wiedererkennen. Der Mann steht in Verdacht, nur zwei Tage zuvor an einer Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein.

Daraufhin suchten die Beamten die Wohnung des 35-Jährigen auf und stellten in unmittelbarer Nähe den auf dem Video zu sehenden BMW fest, nun aber mit anderen Kennzeichen. Die während des Tankvorgangs an dem Wagen angebrachten Kennzeichen gehören zu einem anderen Auto und waren offenbar gestohlen worden.

Der 35-Jährige wurde wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichendiebstahls, des Tankbetrugs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorläufig festgenommen.