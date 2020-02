Essen: Polizei hat noch immer keine Spur von Krayer Ehepaar

Keine Hinweise, keine Spuren: Seit dem Verschwinden des Essener Ehepaars Claudia und Ulrich V. vor zehn Tagen sind Angehörige und die Polizei in großer Sorge. Die beiden Krayer scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Die Ermittler des Essener Kriminalkommissariats schließen nicht aus, dass die 48-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Mann sich etwas angetan haben könnten. Nähere Details zu diesem Verdacht will die Behörde mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz der beiden Vermissten allerdings nicht nennen.

Claudia und Ulrich V. wurden am 7. Februar das letzte Mal in Essen-Kray gesehen. Foto: Polizei

Die Polizei sucht seit dem 12. Februar öffentlich mit einem Foto nach den Eheleuten, die zuletzt am Freitag, 7. Februar, an ihrer Wohnanschrift an der Straße Dutzendriege im Dreieck zwischen Hubert- und Joachimstraße gesehen worden sind. „Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Claudia V. und Ulrich V.“, hieß es in einer ersten Meldung.

Jahr für Jahr bearbeitet die Essener Polizei rund 1500 Vermisstenfälle

Jahr für Jahr bearbeiten die Ermittler der Essener Polizei rund 1500 Vermisstenfälle. Oftmals handelt es sich dabei um Jugendliche, die ausbüxen, darunter auch sogenannte „Dauerläufer“, oder Senioren, die in Not geraten sind. Zu über 90 Prozent tauchen sie nach wenigen Stunden wieder auf. Nur der kleinste Teil beschäftigt die Polizei länger.

So wie Pierre Pahlke, der behinderte Junge, der zuletzt im September 2013 vor einem Penny-Markt in Frillendorf gesehen wurde.

So wie Ralf K. aus Kettwig, dessen letztes Lebenszeichen am 2. Februar 2017 ein Anruf von seiner Duisburger Arbeitsstelle aus war, bevor seine Angehörigen seitdem nichts mehr von ihm hörten.

So wie die gut 20 Langzeitvermissten, von denen bereits über ein Jahr jede Spur fehlt. Bis zu 30 Jahre lang werden diese Fälle bearbeitet, danach wird in jedem einzelnen entschieden, ob sie für immer als ungeklärt gelten sollen. Im Präsidium an der Büscherstraße kümmern sich drei Ermittler ausschließlich um die Suche nach Vermissten. Je nach Lage und Dringlichkeit können sie allerdings einen ganzen Apparat in Bewegung setzen: mit Tauchern, Hubschraubern, Hundertschaften, Spürhunden, Handy-Ortung und Öffentlichkeitsfahndung, auch mit Unterstützung von Taxi- oder Bus- und Bahnfahrern.

Die Polizei bittet im Fall des Krayer Ehepaars um Hinweise

Auch im aktuellen Fall von Claudia V. und Ulrich V. bittet die Polizei Zeugen, die das Paar gesehen haben, oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 42 zu melden.

Claudia V. ist 48 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze, blonde Haare. Ulrich V. ist 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare.