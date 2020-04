Essen: Polizei fahndet mit Foto nach einem Betrüger-Trio

Essen. Drei Männer sollen Terminals in einem Altenessener Wettbüro manipuliert und nicht wenig Geld erbeutet haben. Polizei hofft auf Hinweise.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach drei mutmaßlichen Betrügern.

Wer diese Männer erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Freitag berichtete, sollen drei Männer am 25. September zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr Terminals in einem Wettbüro an der Altenessener Straße manipuliert und auf diese Weise einen nicht unerheblichen Geldbetrag erbeutet haben.

Während ihrer Tat wurden die Unbekannten von der Überwachungskamera des Wettbüros aufgezeichnet. Mit diesen Bildern sucht die Polizei jetzt nach den Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die abgelichteten Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Unbekannten sind circa 30 bis 40 Jahre alt. Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

