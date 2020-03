Essen: Pkw-Fahrerin bei Unfall mit Streifenwagen verletzt

Essen. Beim Unfall mit einem Streifenwagen hat sich eine Pkw-Fahrerin am Mittwoch verletzt. Die Streife hatte Martinshorn und Blaulicht eingeschaltet.

Beim Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Essener Polizei ist eine 21 Jahre alte Pkw-Fahrerin am Mittwoch (11. März) verletzt worden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.16 Uhr an der Zweigertstraße/Haumannplatz. Der Streifenwagen sei unterwegs gewesen zu einem Einsatz am Amtsgericht und habe deshalb die Zweigertstraße in Richtung Alfredstraße mit Blaulicht und Martinshorn befahren, während die 21-jährige Fahrerin eines grauen Opel die Straße Haumannplatz in Richtung Holsterhausen befuhr.

Der Streifenwagen tastete sich bei Rotlicht langsam in den Kreuzungsbereich Zweigertstraße/Haumannplatz, dennoch kam es dort zum Zusammenstoß mit dem grauen Opel, dessen Fahrerin verletzt wurde. Die 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.