Essen-Burgaltendorf. Nach Protestaktion: Diskussion um den abgestellten nächtlichen Glockenschlag in Burgaltendorf ist Thema in öffentlicher Gemeinderats-Sitzung.

Dominika Sagan

Die Glocken der Herz-Jesu-Kirche in Burgaltendorf beschäftigen den Gemeinderat erneut: Die Mitglieder laden zur Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ins Gemeindeheim, Alte Hauptstraße 62-64. Dann steht auch der nächtliche Glockenschlag auf der Tagesordnung, nachdem mehr als 1100 Burgaltendorfer dafür unterschrieben haben, dass der Stundenschlag auch nachts wieder eingeführt wird.

Abgestellt hatte die katholische Gemeinde diesen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr, da direkte Anwohner wegen gesundlicher Beschwerden darum gebeten hatten. Daraufhin regte sich enormer Protest derjenigen, die auf diese Jahrzehnte lange Tradition nicht verzichten mögen: darunter Katholiken, aber ebenso Protestanten und Burgaltendorfer ohne Konfession.

1100 Burgaltendorfer haben für nächtlichen Glockenschlag unterschrieben

Das Ergebnis einer Protestaktion, bei der Listen in den Geschäften im Stadtteil auslagen, sind nun die rund 1100 Unterschriften, die an Pastor Hans-Ulrich Neikes übergeben worden sind. Der hatte zwar mit einem sehr persönlichen Brief an die Gemeinde manchen wieder versöhnt, der sich von der Entscheidung übergangen gefühlt hatte – aber eben doch nicht alle, die den nächtlichen Glockenschlag vermissen.

Der Gemeinderat greift das Thema nun erneut auf, die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr und ist öffentlich.