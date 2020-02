Essen-Schonnebeck. Rettungsaktion in Essen-Schonnebeck: Fast alle Tiere wurden aus dem umstrittenen Wildgehege abgeholt. Tierschützer organisieren Vermittlung.

Essen: Nach Reh-Abschuss retten Tierschützer übrige Tiere

In einer Hauruck-Aktion haben Tierschützer und Anwohner am Sonntag, 2. Februar, fast alle Tiere aus dem Wildgehege Schonnebeck herausgeholt und sie an weitere Tierfreunde, Gnadenhöfe und Tierorganisationen vermittelt. Zuvor wurden sechs Rehe erschossen. Vier Rehe irren noch verängstigt zwischen dem Gehege und dem benachbarten Waldstück umher. Ihre Rettung läuft weiter.

Das Wildgehege Schonnebeck bleibt in der Diskussion: Die beginnt, als der kleine Tierpark, den ein Verein privat betrieb, im vergangenen Sommer für Besucher geschlossen wird. Grund sind Missstände, die das Veterinäramt bei einer Prüfung feststellte. Dann wird bekannt, dass der Verein sein Damwild zum Abschuss freigegeben hat. Daraufhin wird die Tierschützerin Dorothea Keuter alarmiert und setzt sich mit dem Verein in Verbindung, um die restlichen Tiere zu vermitteln. Der Verein sagt angeblich zu - und wieder ab.

Jetzt haben die beiden Vorsitzenden des Vereins plötzlich alle Tiere an Dorothea Keuter überschrieben, die sie nach eigenen Angaben in gute Hände vermittelt hat. „Das hat mich viele Gespräche und Überzeugungskraft gekostet“, sagt sie, „und ich bin sehr froh, dass das so gut gelungen ist.“ Zu alledem möchte sich der Verein auch nach mehrfacher Anfrage nicht äußern.

Hängebauchschwein und Pfauenpaar leben jetzt auf einem Gnadenhof

Nun hätten die acht Kaninchen, sieben Meerschweinchen, neun Frettchen, sieben Laufenten, zwei Elsterenten, vier Ziegen, 24 Hühner, das Pfauen-Paar, sieben Gänse, das Hängebauchschwein und der Esel alle ein schönes neues Zuhause gefunden, sagt die Tierretterin. So hätte der Esel jetzt auf einem privaten Hof endlich einen Kameraden, würden das Hängebauchschwein und das Pfauenpaar auf dem Deichmannshof in Lippetal leben.

Vier verängstigte Rehe sind noch vor Ort. Sechs Tiere wurden bereits erschossen. Nun wollen die Tierschützer die verbliebenen Tiere auch noch retten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Ich habe sie persönlich dorthin gebracht, sie sind jetzt in einer viel schöneren und artgerechteren Umgebung“, sagt Anwohner Yasin Müller, der bei der „Rettungsaktion“ dabei war und von dem schlechtem bis erbarmungswürdigen Zustand der Tiere berichtet. Auch die Tierschützer behaupten das: „Wir werden den Verein deswegen anzeigen“, sagt Tierretterin Dorothea Keuter.

Das Wildgehege wurde vom Veterinäramt regelmäßig kontrolliert

Das mit dem schlechten Zustand kann das Veterinäramt so allerdings nicht bestätigen: „Das Wildgehege wurde vom Amt regelmäßig kontrolliert. Der letzte Besuch war am 17. Dezember und da gab es nichts zu beanstanden“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Zuvor habe es Ende April eine richtige Bestandskontrolle gegeben, bei der alle Tiere einzeln in Augenschein genommen und auch untersucht worden seien. Danach habe es nur noch Sichtkontrollen gegeben.

„Und wir haben bis heute keinerlei Hinweise von Tierschützern oder Anwohnern bekommen, dass im Wildgehege das Tierwohl gefährdet gewesen ist“, so Jasmin Trilling weiter. Gleichwohl wundert sie sich, dass bei der Rettungsaktion am Sonntag das Veterinäramt nicht informiert worden sei, um die Tiere vor Ort nochmals in Augenschein zu nehmen.

„Wir haben die ganze vergangene Woche täglich versucht, irgendjemanden vom Veterinäramt zu erreichen – ohne Erfolg. Wir waren sogar zwei Mal persönlich zur Öffnungszeit da und haben niemanden angetroffen“, entgegnet Dorothea Keuter.

Alle vier Rehe wollen die Tierschützer retten

Die engagierte Tierschützerin ist gemeinsam mit Nadine Begoin die Initiatorin der Aktion, an der auch Anwohner wie Yasin Müller und das Ehepaar Kurt und Heike Rosmanek beteiligt waren. Sie sind am Tag nach der Vermittlung noch einmal zum Schonnebecker Gehege gekommen, um nach den vier überlebenden Rehen zu schauen, die sich gerade am Zaun ganz eng aneinanderschmiegen.

„Eine Ricke hat sich leider verletzt“, sagt Nadine Begoin. Nun wird beratschlagt, wie es weitergehen soll. „Wir planen, alle vier Rehe zu betäuben, um sie dann abzutransportieren“, sagt Dorothea Keuter. Das müsse gleichzeitig geschehen, damit die anderen nicht wieder in Panik flüchten.

Empörung über Abschuss der Tiere hält an

Über den Abschuss der restlichen Herde ist sie nach wie vor empört und entsetzt. Auch wenn der Verein als Besitzer der Tiere das Recht dazu hatte. „Doch nach unseren Erkenntnissen und Beobachtungen der Anwohner wurden die Tiere nachts und vormittags von einem Jäger abgeschossen“, so Keuter weiter. Ob das tatsächlich rechtswidrig ist und zu einer Anzeige führt, bleibt offen.

Im Vordergrund stehe jetzt aber erst einmal die Rettung der letzten Tiere: „Deswegen möchte ich an alle Hundebesitzer appellieren, die rund um das Wildgehege spazieren gehen: Bitte lasst Eure Hunde an der Leine, bis wir die Rehe in Sicherheit gebracht haben.“