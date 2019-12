Essen: „Mr. Jugendberufshilfe“ Virnich geht in den Ruhestand

Zum 31. Dezember 2019 geht Thomas Virnich, langjähriger Geschäftsführer der Stadttöchter Jugendhilfe und Jugendberufshilfe, in den Ruhestand und übergibt den Posten an seinen Nachfolger Thomas Wittke.

Am Dienstag wird Virnich nach über 30 Jahren Engagement vor allem für die 1983 gegründete Jugendberufshilfe aktiv mit großem Bahnhof verabschiedet. Bereits auf der letzten Betriebsversammlung in der Kantine der Zentrale in Essen-Bergerhausen gab’s zum bevorstehenden Abschied stehende Ovationen.

Thomas Virnich war sichtlich gerührt: „Viele sind den langen Weg mitgegangen und wir haben hier ganz viel gemeinsam entwickelt. Danke für euren Einsatz, für eure Flexibilität und eure Loyalität gegenüber dem Unternehmen, den Jugendlichen und auch in der direkten Zusammenarbeit mit mir.“

Thomas Virnich wird in den Ruhestand verabschiedet. Foto: JBH

Als Pädagoge an der Papestraße fing alles an

Thomas Virnich studierte Sozialpädagogik, unter anderem an der McMaster University in Hamilton, Kanada. Seit 1981 ist er für die Stadt Essen tätig, zunächst als Praktikant im Anerkennungsjahr, dann als Pädagoge im Jugendzentrum Papestraße, dem damaligen Mittelpunkt für Jugendarbeit und -kultur in Essen. Zum Jahreswechsel 1988/89 wechselte der Diplom-Sozialpädagoge als städtischer Mitarbeiter in den Verein Jugendberufshilfe. Dort war Virnich zunächst in der Beratungsstelle an der Bergmühle im Einsatz, übernahm dann im Jahr 1993 die Leitung der Maßnahme BBI 48 – eine berufliche Bildungsinitiative mit 48 Teilnehmenden – und wurde im Oktober 1997 Abteilungsleiter der mit damals rund 100 Mitarbeitern besetzten Jugendberufshilfe.

Mit dem Übergang der Jugendberufshilfe in die Stadttochter Jugendhilfe Essen gGmbH im Jahr 2007 wurde Virnich Prokurist beim städtischen Tochterunternehmen. Am 1. Juni 2017 übernahm er schließlich die Geschäftsführung von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen von seinem langjährigen Weggefährten Jochen Drewitz und somit auch die Verantwortung der Bereiche Kinder- und Jugendarbeit sowie Offener Ganztag mit inzwischen insgesamt mehr als 500 Mitarbeitern.

Der Nachfolger Thomas Wittke ist gebürtiger Essener

Zum 1. Januar 2020 übernimmt Thomas Wittke das Amt des Geschäftsführers. Der gebürtige Essener arbeitete zuletzt in Duisburg: Anfangs als Prokurist und Kaufmännischer sowie Pädagogischer Leiter für die Duisburger Werkstätten gGmbH, ab 2017 parallel als Geschäftsführer der LebensRäume für Menschen in Duisburg GmbH sowie als Gesellschafter der Medikon Akademie Oberhausen. Thomas Wittke freut sich auf die neue Aufgabe: „Bei der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen möchte ich in Zukunft mithelfen, jungen Menschen Perspektiven für ihren persönlichen und beruflichen Lebensweg zu eröffnen.“