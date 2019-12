Am Dienstag hat es eine Massenschlägerei in der Essener Innenstadt nahe des Weihnachtsmarkts gegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Salzmarkt im Einsatz.

Essen. Bei einer Massenschlägerei nahe des Weihnachtsmarkts in Essen hat es am Dienstag mehrere Verletzte gegeben. Ein Opfer erlitt eine Stichwunde.

Essen: Mordkommission ermittelt nach Massenschlägerei

Nach einer Massenschlägerei am Salzmarkt in der Essener Innenstadt ermittelt jetzt eine Mordkommission der Polizei. Der Gewaltausbruch hat am frühen Dienstagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Die Rede war von mindestens vier Opfern, zwei von ihnen wurden in Krankenhäusern behandelt.