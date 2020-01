Essen: Mit einem Micra in die Mongolei - für Kinder in Not

Hoffentlich hält „Dusty“ durch. 16.000 Kilometer über Stock und Stein hat der Hubraum-Zwerg vor der schmalen Blechbrust, wenn Eva Leßmeister (29) und Thorsten Lenz (30) im kommenden Sommer den Zündschlüssel drehen und mit ihrem betagten Nissan Micra in das bislang größte Abenteuer ihres Lebens starten: Als das Team „Dust Pilots“ nehmen die beiden Dortmunder und der 910 Kilogramm dicke Japaner mit 21 Jahren auf dem Buckel und ungebändigten 54 Pferdestärken unter der Haube an dem wohl verrücktesten Rennen auf vier Rädern durch staubige Steppen, karstige Berge und brisante Regionen teil. Die „Mongol Rally 2020“ ruft.

Die erste Testfahrt haben Eva Leßmeister, Thorsten Lenz und „Dusty“ überstanden Foto: Sebastian Mazo Kohn / Funke Foto Service

Am 18. Juli geht’s von Prag aus los. Im schlechtesten Fall in die Ungewissheit, im besten ohne Aus- oder Überfälle entlang der Seidenstraße bis nach Ulan-Ude im südöstlichen Sibirien. Bis zum 27. August muss das Team, das komplett auf sich allein gestellt sein wird, eingetroffen sein, um ein weiteres, noch viel wichtigeres Ziel erreichen zu können: Mindestens 500 Pfund Sterling (derzeit rund 587 Euro) an Spendengeldern zu sammeln für die beiden Notaufnahmen des Essener Kinderschutzbundes in Altenessen und in Borbeck.

Auch Unterstützung durch Autoschrauber ist willkommen

Das alles hat seinen Preis. Ganz alleine, sagen Leßmeister und Lenz, ist ein solches Projekt für die beiden nicht auf die Räder zu stellen. Nicht nur rund 1200 Euro wollen eingesammelt, von denen die Hälfte verpflichtend an das Regenwald-Projekt „Cool Earth“ geht, sondern auch Ersatzteile, Ausrüstung, Versicherungen bezahlt werden. Aber auch jedwede handfeste Unterstützung durch leidenschaftliche Autoschrauber ist willkommen. Das Team sucht schon jetzt nach Sponsoren und meint, denen im Gegenzug so Einiges bieten zu können: Ihnen ist nicht nur ein Platz auf „Dustys“ Blechflanken in Gestalt eines Aufklebers sicher.

Auch gibt es Raum für Logos auf der Homepage „www.dustpilots.de“. Zudem bieten die beiden Staubpiloten an, Bilder und Videos von ihrer Reise zur Verfügung zu stellen, die Geldgeber auf ihren eigenen Internetseiten veröffentlichen dürfen, um die Tour hautnah auch über eine Satelliten-Ortung zu begleiten.

Das Team „Dust Pilots“ arbeitet im Rettungsdienst

Eigene Erlebnisse, die ihnen unter die Haut gingen, waren für die beiden Abenteurer der Auslöser, sich für die Einrichtungen „Spatzennest“ und „Kleine Spatzen“ in Altenessen und Borbeck des Kinderschutzbundes stark machen zu wollen. Leßmeister und Lenz arbeiten beide im Rettungsdienst. Eskalierten Krisen in Familien derart, dass medizinische Hilfe für verletzte Kinder notwendig wurde, haben sie von Berufs wegen schon häufiger in Abgründe blicken müssen. „In diesen Momenten hilft es uns sehr zu wissen, dass es Einrichtungen gibt, die diesen Kindern einen sicheren Ort bieten wie die Essener Notaufnahmen“, sagt Eva Leßmeister.

Wenn die Mongolei eins hat, dann ist es Weite. Foto: Stadtbildstelle Essen

Dass ausgerechnet hunderte Autos, die wie „Dusty“ nur knapp einer Schrottpresse entgangen sind, unter anderem gegen die fortschreitende Abholzung der Regenwälder und die Erderwärmung über Kontinentgrenzen auf Achse sein werden, mag auf den ersten Blick paradox anmuten, ist für Eva Leßmeister und Thorsten Lenz aber kein Widerspruch mehr: Schließlich wurden bei den „Mongol Rallys“ rund acht Millionen Pfund für den Klimaschutz eingefahren.

Seine erste Testfahrt hat „Dusty“ übrigens schon hinter sich. Die eine Zündkerze, die schlapp machte, war schnell ersetzt. Die Flüge für die Heimkehr von Ulan-Ude nach Moskau und von dort zurück in die Heimat sind nun auch schon fix. Die Buchung über russische Internetanbieter war das erste, aber sicher nicht das letzte Abenteuer, das die „Dust Pilots“ zu meistern haben.

Was das Team ab dem 16. Juli auf seiner Tour erlebt, kann auf Facebook (Dust Pilots), auf Instagram (dustpilots2020) und auf der Website (www.dustpilots.de) verfolgt werden. Sponsoren, die die abenteuerliche Fahrt für den guten Zweck unterstützen möchten, können sich unter der E-Mail-Adresse info@dustpilots bei Eva Leßmeister und Thorsten Lenz melden.