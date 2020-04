Essen: Messer bei Randalierer im Hauptbahnhof sichergestellt

Essen. Ein 57-Jähriger aus Wetter schrie im Essener Hauptbahnhof lautstark herum, warf mit Münzgeld um sich und leistete Widerstand gegen Polizisten.

Bundespolizisten in Essen haben am Mittwochmorgen vier Messer, eine Schere und zwei Pfeffersprays bei einem Randalierer sichergestellt. Der 57-Jährige aus Wetter an der Ruhr soll erst lautstark im Essener Hauptbahnhof rumgeschrien haben, später leistete er in der Bundespolizeiwache Widerstand.

Wie die Behörde berichtete, wurden die Beamten um 6.30 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung in Höhe der Hauptbahnhof-Empore informiert. Als Einsatzkräfte die Wache verließen, erkannten sie wenige Meter entfernt mehrere Bahnmitarbeiter, die den 57-Jährigen bereits fixierten.

An einer Bäckerei mit Münzgeld um sich geworfen

Nach Angaben der Zeugen soll der Mann erst herumgeschrien, anschließend an einer Bäckerei mit Hartgeld um sich geworfen und den Aufforderungen der Bahnmitarbeiter, den Bahnhof zu verlassen, nicht Folge geleistet haben. Als sie ihn daraufhin hinausbegleiten wollten, soll er sich dagegen gewehrt haben.

Sein Verhalten änderte sich auch nicht bei der Bundespolizei. Dort weigerte er sich, seine Taschen zu leeren, weshalb er gegen seinen Widerstand durchsucht wurde, bis die Beamten fündig wurden.

Gegen den 57-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Ohne Messer und Pfeffersprays verließ er später die Wache und den Hauptbahnhof.