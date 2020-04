Essen: Maskierter Räuber überfällt Ehepaar - Frau verletzt

Essen. Nach einem Überfall auf der Margarethenhöhe fahndet die Polizei nach dem Täter. 65-Jährige wurde verletzt, biss dem Unbekannten aber in die Hand

Dramatische Szenen haben sich bei einem Raubüberfall in einer Wohnung auf der Essener Margarethenhöhe abgespielt: Ein bewaffneter Unbekannter drang am Montagabend über eine offen stehende Balkontüre ein und schlug mit einer Schusswaffe auf eine 65-Jährige ein. Die Frau erlitt Kopfverletzungen, biss dem maskierten Angreifer aber so kräftig in die Hand, dass der Mann ebenfalls verletzt worden sein dürfte, berichtete die Polizei am Dienstag.

Wie die Behörde mitteilte, stieg der Kriminelle gegen 21.20 Uhr in die Wohnung an der Straße Trautes Heim ein. Nach der Auseinandersetzung mit der Bewohnerin flüchtete er, als der Ehemann seiner Frau zu Hilfe eilte, über den Balkon in Richtung Holsterhausen.

Die Polizei hofft auf Hinweise

Der dunkel gekleidete, schlanke Unbekannte soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter -180 groß sein und einen dunklen Bart tragen. Beim Überfall hatte er sich mit einer dunklen Strickmütze maskiert.

Das Essener Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun, weitere Hinweise zu bekommen. Da die Bewohnerin massiven Widerstand gegen den Angreifer leistete und ihm mit großer Kraft in die linke Hand biss, könnte der Täter dort sichtbar verletzt worden sein, so die Polizei, die deshalb darum bittet, entsprechende Beobachtungen sofort über den Notruf oder unter der zentralen Telefonnummer 0201- 8290 mitzuteilen.