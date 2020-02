Bei einem Kellerbrand in Essen ist ein 81-Jähriger am frühen Samstagabend gestorben.

Essen: Mann stirbt bei Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Ein 81-jähriger Mann ist bei einem Kellerbrand in Essen-Altenessen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Bückmannsmühle ausgebrochen.

Die Frau des Mannes kam den alarmierten Einsatzkräften noch im stark verrauchten Hausflur entgegen und sagte ihnen, dass ihr Mann sich noch im Kellergeschoss befinden würde. Daraufhin ging die Feuerwehr sofort in den Keller, wo sie den 81-Jährigen fanden.

Notarzt versuchte noch, den Mann wiederzubeleben

Der Notarzt versuchte noch, den Mann wiederzubeleben, konnte aber nichts mehr für ihn tun. Die Frau des Toten erlitt eine Rauchvergiftung und kam in eine Klinik.

Die Todesursache des Mannes ist nach Angaben der Einsatzkräfte noch unklar. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und die übrigen Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum es brannte, war zunächst nicht bekannt. (red/dpa)