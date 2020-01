In Essen erlag ein Mann den Verletzungen eines Messerangriffs.

Messerangriff Essen: Mann nach Messerattacke in Südostviertel gestorben

Essen. Ein 31-jähriger Mann ist an den Folgen einer Messerattacke im Essener Südostviertel gestorben. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger ist in U-Haft.

Wochenlang hatten die Ärzte um das Leben eines 31-jährigen gerungen, der Mitte Dezember an der Markgrafenstraße im Essener Südostviertel mit einem Messer niedergestochen wurde. Am vergangenen Sonntag jedoch erlag der Mann seinen Verletzungen.

Am frühen Abend des 16. Dezember wurden Polizei und Rettungsdienst zur Markgrafenstraße gerufen, nachdem dort zwei Männer (31/29) mit einem Messer attackiert wurden. Bereits kurz nach der Notrufmeldung erreichten mehrere Streifenwagen den Tatort und trafen dort auf zwei stark blutende Männer. Der hinzugerufene Notarzt behandelte den 31-jährigen Mann, der mit Stichverletzungen auf dem Boden lag. Ein in der Nähe befindlicher 29-Jähriger wies ebenfalls schwere Verletzungen an seiner Hand auf und wurde ebenfalls behandelt.

27-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Messerangriff floh der Täter in Richtung Wasserturm, der 27-jährige Tatverdächtige konnte aber dennoch kurz darauf festgenommen werden. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei geht davon aus, dass dem Angriff ein Streit am Tage zuvor vorausgegangen war, bei dem der 27-jährige Tatverdächtige und der 31-Jährige aneinander gerieten.