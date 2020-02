Eine Frau ist an einem Glascontainer von einem Mann attackiert worden. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus (Symbolbild).

Essen. Eine Frau ist in Essen-Rüttenscheid von einem Mann attackiert worden. Nur das beherzte Eingreifen von Zeugen verhinderte Schlimmeres.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Mann eilt Frau zu Hilfe mit Sprung aus dem Fenster

Mit einem couragierten Sprung aus dem Fenster hat ein Mitarbeiter einer Physiopraxis in Rüttenscheid eine Frau womöglich vor schweren Verletzungen bewahrt. Die Polizei lobte seinen beherzten Einsatz.

Der 27-Jährige hatte am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr beobachtet, wie ein Mann auf der Rosastraße eine Frau (49) am Altglascontainer überwältigte und mit einem Gegenstand auf diese einschlug. Der Physiotherapeut sprang sofort aus dem Fenster etwa zwei Meter in die Tiefe. Weitere Passanten kamen ihm zu Hilfe. Gemeinsam überwältigten sie den Angreifer und hielten diesen fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Bei dem Täter soll es sich um einen 48-jährigen Wohnungslosen handeln. Er soll die Frau unvermittelt zu Boden gerissen haben und erst mit einem Stein und dann mit einer Glasflasche auf sie eingeschlagen haben. Fast wie durch ein Wunder erlitt die Frau keine schwerwiegenden Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. „Das schnelle Eingreifen hat sicherlich schlimmere Verletzungen verhindert“, schätzt die Polizei ein.