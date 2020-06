Essen: Kurierfahrer 30 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Essen. Kurierfahrer wurde zufällig bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Er konnte nur den Fahrzeugschein zeigen, denn einen Führerschein hat er nicht.

Ein Kurierfahrer (59) in Essen ist 30 Jahre lang ohne Führerschein unterwegs gewesen. Das ergab eine allgemeine Verkehrskontrolle am Montag im Stadtteil Altenessen. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den weißen VW-Transporter an - der Fahrer berichtete, als Kurierdienst unterwegs zu sein, doch er konnte nur den Fahrzeugschein vorweisen. „Die Fahrerlaubnis“, berichtete die Polizei am Mittwoch, „hatte man ihm offenbar schon vor 30 Jahren entzogen.“

Der Mann durfte nicht weiterfahren. Gegen den Fahrer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen den Halter des Transporters wurde eine Strafanzeige gefertigt.