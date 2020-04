Essen: Junge (14) getötet – Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Tatort war eine Bushaltestelle am Von-Ossietzky-Ring in Essen. Dort sicherte die Polizei Spuren und Beweismittel.

Essen. Bei einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Essen ist ein Junge (14) getötet worden. Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen fest.

In Essen ist in der vergangenen Nacht ein 14-Jähriger niedergestochen und tödlich verletzt worden. Der Junge starb nach der Attacke im Krankenhaus. Dringend tatverdächtig ist ein 17-Jähriger. Die Polizei konnte den Jugendlichen kurz darauf vorläufig festnehmen. Er stand bei der Tat offenbar stark unter Alkoholeinfluss.

Die Attacke geschah nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr an der Haltestelle „Carl-Wolf-Straße“ am Von-Ossietzky-Ring. Innerhalb einer Gruppe von mehreren Personen unterschiedlichen Alters hatte es zwischen dem 14- und dem 17-Jährigen Streit gegeben, der im weiteren Verlauf eskalierte. Schließlich soll der Ältere dem Jüngeren mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper versetzt haben. Polizisten versuchten noch, das Opfer zu reanimieren, aber auch die Bemühungen eines Notarztes waren letztlich vergeblich.

Polizei setzte Hubschrauber bei der Fahndung ein

Der 17-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach ihm und entdeckte ihn schließlich in einem Grüngürtel in Tatortnähe. Dit Tatwaffe konnten die Beamten sicherstellen. Ob der 17-Jährige bereits polizeibekannt ist, blieb am Sonntag zunächst offen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar. Eine Mordkommission der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter 0201/829-0 melden. Bereits in der Nacht hatte die Polizei am Tatort Spuren und Beweismittel gesichert. Auch am Vormittag war die Polizei noch vor Ort. Es liefen bereits erste Vernehmungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Offen war zunächst auch, in welchem Verhältnis mutmaßlicher Täter und Opfer zueinander standen. Verwandt sind sie wohl nicht. Der 14-Jährige soll nun obduziert werden, um die Todesursache einwandfrei zu klären. Ob und wann der 17-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.