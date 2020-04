Essen: Jugendliche bedrohen Kioskbesitzer mit Schusswaffe

Nach einem bewaffneten Überfall in Essen-Rüttenscheid hat die Polizei zwei Jugendliche vorläufig festnehmen können.

Essen. 15-Jähriger bedrohte 42-Jährigen in Rüttenscheid, Zeugen hielten den Täter und einen Komplizen (16) fest. Dem jüngeren Räuber droht nun Haft.

Zwei Jugendliche haben einen Kioskbesitzer in Essen-Rüttenscheid mit einer Waffe bedroht. Die Polizei konnte die beiden Räuber festnehmen - sie waren erst 15 und 16 Jahre alt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hielt sich der 42-Jährige am Dienstagabend in seiner Wohnung auf, als er über einen Überwachungsmonitor die zwei Jugendlichen sah, die sich unmittelbar vor der Tür seines Büdchens aufhielten.

Der Inhaber ging auf die beiden zu und fragte sie, was sie dort zu suchen hätten. Ohne Umschweife forderte der 15-Jährige Geld von dem Mann, zog eine Schusswaffe und richtete sie auf den 42-Jährigen.

Zeugen zog dem 15-Jährigen die Waffe aus dem Hosenbund

Als das Opfer laut um Hilfe rief, flüchtete das Duo in Richtung Alfredstraße. Fußgängern gelang es, den 16-Jährigen festzuhalten. Eine Zeugin verfolgte die Situation aus ihrem Auto heraus und eilte zu dem zweiten Flüchtigen (15). Die 23-Jährige hielt den jungen Mann ebenfalls fest und zog vorsichtig und mit Bedacht ihre Jacke über die Hand und so die Waffe aus dem Hosenbund des Jugendlichen, um möglichst keine Spuren zu hinterlassen.

Alarmierte Polizisten bereinigten die Situation schließlich. Die Pistole, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm den Tatverdächtigen Blutproben, da diese augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Nachdem die Identitäten der mutmaßlichen Räuber feststanden, wanderten beide ins Gewahrsam.

Der 16-Jährige wurde inzwischen wieder entlassen. Dem 15-Jährigen droht allerdings eine Untersuchungshaft. Er ist ein guter Bekannter der polizeilichen Ermittlungsgruppe Jugend und nicht das erste Mal aufgefallen.