Der Herrenausstatter Anson’s wird nach Essen zurückkehren. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die Textilkette musste sich Ende vergangenen Jahres von ihrem Traditionsstandort an der Kettwiger Straße 1 zurückziehen. Nun gibt es einen neuen Standort.

So wird Anson’s ein neues Verkaufshaus in der Kettwiger Straße 47 eröffnen. Damit bestätigte das Unternehmen entsprechende Gerüchte, die seit dem Auszug im Dezember 2019 bereits kursierten. Gleich nebenan ist das Modehaus „Reserved“ Mieter.

Allerdings wird es mit der Neueröffnung noch ein ganzes Jahr dauern. Anson’s gab den Termin mit März 2021 an. Grund dafür dürfte sei, dass es in dem Gebäude noch zu größeren Umbauarbeiten kommt. Zwei Läden werden zu einer Fläche zusammengelegt.

Anson’s: Neue Verkaufsfläche in Essen ist genauso groß wie alte

Anson’s hat in dem Gebäude am Ende der Kettwiger Straße/Ecke Marktkirche drei Etagen mit zusammen 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche angemietet. Das ist in etwa genauso viel, wie Anson’s zuletzt am alten Standort hatte. „Wir setzen uns nicht kleiner“, betonte eine Sprecherin.

Seit dem Auszug von H&M im Jahr 2015 steht die Fläche im Haus in der Kettwiger Straße 47 leer. Nicht ohne Grund, wie Gunnar Marx, Geschäftsführer des beteiligten Maklerunternehmens Eugen Lehmkühler betonte. „Das Erdgeschoss dort ist zu klein. Das mietet so keiner mehr an.“ Erst durch die Zusammenlegung mit dem Nachbarladen, in dem eine Parfümerie verkaufte, sei der Einzug von Anson’s möglich geworden. Damit werde auch die Schaufensterfront für Anson’s größer, so Marx.

Anson’s verkaufte 30 Jahre lang im Eick-Haus

30 Jahre lang und damit seit seiner Gründung war Anson’s im Essener Eick-Haus am Eingang der Kettwiger Straße/Willy-Brandt-Platz präsent. Nach dem Verkauf der Immobilie habe sich Anson’s jedoch mit dem neuen Eigentümer nicht über „zukünftige Konditionen des Mietvertrags“ einigen können, teilte das Unternehmen mit. Stattdessen zieht in diesem Frühjahr nun die Modekette Sinn ins Eick-Haus ein.

Anson’s spricht am neuen Standort von „besserer Lage“

Nach eigener Darstellung wollte Anson’s trotzdem gern in Essen bleiben. „Anson’s schätzt den Standort Essen sehr und freut sich daher umso mehr über die Neueröffnung in besserer Lage“, teilte das Unternehmen mit. Die Ecke Kettwiger/Marktkirche gilt in Essen als der Ort mit den meisten Passanten in der Innenstadt.

Die Geschäfte von Anson’s in Essen sollen jedoch auch am alten Standort gut gelaufen sein. Das Unternehmen soll unter anderem vom Aus des nahe gelegenen Herrenausstatters Pohland profitiert haben.

Wie nun Sinn hätte aber auch Anson’s in zwei Jahren aus dem Eick-Haus zwischenzeitlich ausziehen müssen. Denn die neuen Eigentümer wollen das Gebäude grundhaft sanieren.