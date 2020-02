Essen. Ein 31-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er zwei Handys mit „Blüten“ bezahlt hatte. Die Polizei Essen warnt vor den miesen Betrügermaschen.

Essen: Handy-Käufer zahlt bei Ebay-Handel mit Falschgeld

Ein 31-Jähriger hat in Essen-Rüttenscheid zwei Mobiltelefone mit Falschgeld bezahlt. Kurze Zeit später konnte ihn alarmierten Polizisten festnehmen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte ein 29-Jähriger die zwei Handy für 450 Euro auf der Internet-Plattform „Ebay“ angeboten. Als er sich am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr mit einem 31-jährigen Interessenten traf, bezahlte dieser die Mobiltelefone mit Falschgeld. Der mutmaßliche Betrüger übergab dem 29-Jährigen das Geld in 50-Euro-Scheinen und verließ die Wohnung an der Witteringstraße.

Kurz nach der Übergabe stellte der Verkäufer fest, dass es sich bei den Noten um Falschgeld handelte. Sofort lief er dem 31-Jährigen hinterher, der sich noch in Sichtweite aufhielt. Er informierte die Polizei und lotste die Beamten zum aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.

Alarmierte Polizisten stellten den Betrüger auf einem Hinterhof

Die alarmierten Streifen machten sich unverzüglich auf den Weg zu einem Hinterhof an der Brigittastraße. Im Hinterhof überwanden die Beamten eine Mauer und fanden dort den 31-Jährigen, der versuchte, sich im dahinter liegenden Garagenhof zu verstecken. Der Verdächtige zeigte sich geständig und führte die Polizisten zu den zuvor mit Falschgeld bezahlten Mobiltelefonen, die an den ursprünglichen Besitzer zurückgingen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat bereits die ersten polizeilichen Ermittlungen durchgeführt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht bei eigenorganisierten Verkäufen. Oftmals nutzen Betrüger gutgläubige Bürger aus, täuschen sie mit Falschgeld oder versuchen sich Zutritt zu ihren Wohnungen zu verschaffen, um dort Wertgegenstände oder Schmuck mitgehen zu lassen. Eine gesunde Vorsicht oder ein gesundes Misstrauen ist zu empfehlen! „Seien Sie bei einem Kauf vor allem niemals alleine in der Wohnung - Betrüger oder Diebe nutzen günstige Gelegenheiten aus!“, warnt die Polizei.