Essen hält beim Daddeln künftig mehr als bisher die Hand auf

Einen Gutteil des Einspielergebnisses müssen die Betreiber von Geldspielgeräten an die Stadt abführen. Bei Automaten in Spielhallen sind es demnächst 22, in Gaststätten und an sonstigen Orten 19 Prozent.

Essen. In Essen steigt ab 2021 die Vergnügungssteuer auf Geldspielgeräte. Das bringt jährlich fast 1,4 Millionen Euro an Mehreinnahmen.

Melken ohne gleich zu erdrosseln – so etwa lautet die Devise der Stadt Essen bei den Betreibern von Daddelautomaten, bei denen es was zu gewinnen gibt: Bislang mussten diese in Gaststätten 16 und in Spielhallen 19 Prozent ihres Einspiel-Ergebnisses als Vergnügungssteuer abführen. Ab 2021 sollen es 19 bzw. 22 Prozent sein.

Für die Stadt eine einkömmliche Maßnahme, um verschiedene Sonderwünsche der Politik für den Doppelhaushalt 2020/21 zu finanzieren. Denn alles in allem rechnet man im Rathaus mit jährlichen Mehreinnahmen von fast 1,4 Millionen Euro. Im Finanzausschuss des Rates winkte die Politik den Plan bereits durch, die Entscheidung im Rat an diesem Mittwoch gilt als sicher. Zahl der Spielhallen ist gesunken – aus baulichen Gründen Dem möglichen Vorwurf, die erneut steigende Steuer könne auf die Betriebe womöglich „erdrosselnd“ wirken – was sie nach geltender Rechtsprechung nicht darf – hat die Stadt Essen bereits vorgebaut und auf andere Städte verwiesen: Oberhausen nimmt seit zwei Jahren bereits 22, Stuttgart gar 26 Prozent. Zwar ist die Zahl der Spielhallen wie der Geldspielgeräte in der Stadt spürbar gesunken, dies aber, so heißt es, nur, weil es mittlerweile strengere genehmigungsrechtliche Vorschriften gibt. So sind keine Mehrfachkonzessionen in einem Gebäude mehr möglich, außerdem muss ein Mindestabstand von 350 Metern Luftlinie zu Schulen, anderen Spielhallen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gewahrt sein.