Essen: Fußgängerin (35) bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Bedingrade ist eine 35 Jahre alte Fußgängerin von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt worden.

Essen. Die Fahrerin (46) eines Audi übersah eine Fußgängerin (35) in Essen-Bedingrade. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Bedingrade ist eine 35 Jahre alte Fußgängerin am Montagabend (10. Februar 2020) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Frintroper/Bergheimer Straße.

Die 35-Jährige wollte die Frintroper Straße an der Einmündung Bergheimer Straße in Richtung Roßstraße überqueren, während die 46 Jahre alte Fahrerin eines weißen Audis von der Bergheimer Straße kommend nach links in die Frintroper Straße abbog.

Die Audi-Fahrerin übersah vermutlich die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Aufnahmeteam für Verkehrsunfälle sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.