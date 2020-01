Essen. Die Stadt Essen nimmt noch bis 31. Januar Bewerbungen für viele ihrer Ausbildungsstellen und Studienplätze an. Wo es noch freie Plätze gibt.

Noch knapp drei Wochen haben Jugendliche Zeit, sich in diesem Jahr für eine Ausbildung bei der Stadt Essen zu bewerben. Dabei kann die Stadtverwaltung – anders als manche Unternehmen – wahrlich nicht über einen Bewerbermangel klagen. Wie viele junge Leute dieses Jahr Interesse zeigen werden, steht freilich noch nicht fest. Aber in den vergangenen zwei Jahren sind die Bewerberzahlen rasant gestiegen. Und die Stadt rechnet auch in diesem Jahr zumindest mit genauso vielen Interessenten wie zuletzt.

Zuerst die schlechte Nachricht, für alle die, die sich um eine Ausbildungsstelle bei der Stadt bemühen: In dem mit Abstand beliebtesten Ausbildungsberuf, der/dem Verwaltungsfachangestellten, sind für dieses Jahr schon alle 40 Plätze besetzt, das Bewerbungsverfahren ist beendet. Gleiches gilt für die angehenden 15 Kaufleute für Büromanagement.

Die gute Nachricht aber: Es gibt bei der Stadt immer noch über 90 offene Ausbildungsstellen, knapp 70 Studienplätze sowie 125 Verwaltungsstudiengänge bzw. Qualifizierungen. Letztere kommen für junge Menschen mit Studien- oder Berufserfahrung in Frage. Bewerbungsschluss ist in der Regel der 31. Januar 2020.

Stadt Essen bietet noch die meisten Lehrstellen für Erzieherinnen

Die meisten Ausbildungsplätze gibt es noch bei den Erzieherinnen. Die Stadt sucht für ihre Einrichtungen dieses Jahr 26 Nachwuchskräfte. Acht freie Lehrstellen sind es bei Grün und Gruga, die sechs Gärtner bzw. Gärtnerinnen und zwei Forstwirte einstellen will. Das Amt für Straßen und Verkehr sucht vier Azubis für den Beruf des Straßenwärters. Das Essener Systemhaus, das Schulverwaltungsamt und das Heinz-Nixdorf-Berufskolleg bieten Lehrstellen für insgesamt sechs Fachinformatiker an. Und sechs angehende Hauswirtschaftler(innen) werden beispielsweise für Kitas oder für die Mensa im Berufskolleg im Bildungspark gesucht.

Die Feuerwehr möchte gern 35 Brandmeister-Anwärter ausbilden. Allerdings müssen die Bewerber dafür eine abgeschlossene Handwerker-Lehre mitbringen. Schließlich bietet die Stadt folgende Studienplätze an: Vermessung/Geoinformatik (3), Soziale Arbeit (2) und den Bachelor of Law (60) – letzteres ist ein generalistischer Studiengang.

An den offenen Stellen zeigt sich: Die Stadt hat das gleiche Problem, wie die freie Wirtschaft. Die jungen Leute streben gerne in die Bürojobs, bei den gewerblich-technischen Berufen tut sich die Stadt dagegen schwerer, die Stellen zu besetzen, wie Personaldezernent Christian Kromberg bestätigt. „Bei den klassischen Verwaltungsberufen können wir noch aus dem Vollen schöpfen. In den technischen Ausbildungen und Studiengängen haben wir dagegen arge Probleme, genügend Interessenten zu gewinnen.“ Die Nachwuchssorgen der Stadt machten sich besonders im Immobilienbereich, dem Bauamt oder dem Essener Systemhaus bemerkbar.

Ausbildungsstellen reichen eigentlich nicht aus

Die Stadt macht mittlerweile mehr Werbung für ihre Ausbildungsangebote; sei es auf Messen oder im Social Media. Das ist nach Krombergs Überzeugung ein Grund dafür, warum die Bewerberzahl in die Höhe gegangen ist. Im vergangenen Jahr bewarben sich 6920 junge Menschen, ein Jahr zuvor waren es 6150 Bewerbungen gewesen. 2017, als es aber auch noch weniger Ausbildungsangebote gab, zählte die Stadt 5100 Interessenten.

Über Bedarf bildet die Stadt nicht aus, obwohl sie es eigentlich müsste, sagt Kromberg. Denn nur rein rechnerisch gleichen die Azubis die Altersabgänge in Rente bzw. Pension aus. Allerdings verlassen einige auch schon nach der Ausbildung die Verwaltung wieder. Sie werden von anderen Städten gerne abgeworben. „Gerade kleinere Kommunen bilden nicht so aus wie wir“, sagt Kromberg. Dass die Stadt nicht noch mehr Plätze anbietet, habe zwei Gründe: Zum einen setze die Haushaltslage der Stadt dem Grenzen. „Wir garantieren schließlich jedem, dass er übernommen wird“, meint Kromberg. Zum anderen seien auch die Ausbildungskapazitäten der Stadt endlich.

