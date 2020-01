Essen. In einem Klassenraum der Schule in Altendorf war Freitagabend ein Bücherregal in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Essen: Feuerwehr löscht Brand in Gesamtschule Bockmühle

Nach einem Brand in der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf sucht die Polizei Zeugen. Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen, mehrere Brandmelder waren gegen 21.50 Uhr ausgelöst worden. Wie sich herausstellte war ein Bücherregal in einem der Klassenzimmer in Brand geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Klassenraum und Flur wurden bei den Löscharbeiten beschädigt

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, durch den Brand und die Löscharbeiten wurden aber sowohl das Klassenzimmer als auch Teile des Flurs beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter 829-0 zu melden.