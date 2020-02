Essen. Essens FDP-Ratsfraktionsschef Hans-Peter Schöneweiß findet gut, dass ein Liberaler Regierungschef in Thüringen wurde - trotz der AfD-Stimmen.

Essen: FDP begrüßt Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen, Hans-Peter Schöneweiß, hat die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen begrüßt. „Das werden Sie mir hoffentlich nachsehen, dass mich das zunächst mal freut“, sagte Schöneweiß. Das gelte, obwohl die Umstände der Wahl sicherlich ungewöhnlich und schwierig seien.

„Wenn die AfD einen guten Mann mitwählt, kann man das nicht verbieten“

Kemmerich erhielt ganz offensichtlich neben den Stimmen der FDP- und CDU-Landtagsabgeordneten auch jene der AfD unter Fraktionschef Björn Höcke. Schöneweiß stellt das nicht Abrede, verweist aber auf das Wahl-Prozedere: „Das war eine geheime Wahl, keiner weiß, wer für wen abgestimmt hat.“ Allerdings läge es nahe zu vermuten, dass auch die AfD für den FDP-Politiker stimmte.

Problematischer Handschlag: AfD-Fraktionschef Björn Höcke (re.) gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Foto: dpa

„Wenn die AfD einen guten Mann mitwählt, kann man ihr das nicht verbieten“, so Schöneweiß. Die AfD sei nun einmal ein Faktor in der deutschen Politik, so sehr dies zu bedauern sei, betont der FDP-Ratsfraktionschef. „Es kann ja auch nicht sein, dass wir keinen Kandidaten mehr aufstellen, weil die AfD ihn dann wählen könnte.“

Schöneweiß erwartet allerdings schwierige Regierungsbedingungen in Thüringen. „Aber das müssen die Kollegen dort entscheiden, wie sie das hinbekommen.“

Essener AfD hofft auf Beginn einer „Normalität“ im politischen Umgang

Günter Weiß, Vorsitzender der Essener AfD, sieht in den Thüringer Ereignissen ein Schritt hin zur Überwindung der bislang unüberwindlichen Distanz zwischen seiner Partei und den anderen Parteien. Es sei „Blödsinn“ zu sagen, die AfD sei eine rechtsextremistische Partei. Auch in der Kommunalpolitik - wenn es sich ergäbe auch in Essen - werde man mit anderen zusammenarbeiten, wenn dies bei Sachthemen zu verantworten sei.