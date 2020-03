Essen: Erschöpftes Reh an der A 44 – Polizei greift ein

Essen. Die Polizei hat sich am Montagmorgen um ein erschöpftes Reh gekümmert, das am Straßenrand der A44 bei Überruhr gefunden wurde.

Ein ungewöhnlicher Einsatz der Polizei an der Autobahn A 44 auf Essener Stadtgebiet hat heute bei vielen Berufspendlern Fragen aufgeworfen. An der Anschlussstelle Überruhr in Fahrtrichtung Essen-Mitte sahen die Autofahrer zwei Streifenwagen und mehre Polizisten auf dem Standstreifen – doch warum es ging, sah man im Vorbeifahren nicht: „Ein erschöpftes Reh saß am Straßenrand, das meldeten uns mehrere Bürger“, berichtet Polizeisprecherin Bettina Wehram. Gemeinsam mit Passanten gelang es den Polizisten, das Reh zu sichern und einen fachkundigen Jäger anzurufen.

Ziel der Aktion war es, das Reh von der Straße zu schaffen, um weder Tier noch Autofahrer weiter zu gefährden.