Essen: Dritter Speeddating-Termin für ältere Singles

Neuer Ort, gleiches Format: Das Speeddating für Ältere, das im Juni 2019 seine erfolgreiche Premiere feierte, zieht um in die Gaststätte Böttcherei in Holsterhausen. Die dritte Auflage des Kennenlern-Nachmittags für alle ab 55 Jahren findet am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr statt.

„Diesmal können maximal 13 Männer und 13 Frauen daran teilnehmen“, sagt Organisatorin Marianne Bischof. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich bei mehr Teilnehmern kaum alle gegenseitig kennenlernen könnten und die anschließende Auswertung zu langwierig werde. Dabei hatten Marianne Bischof und ihre jungen Mitstreiter Miriam Vogel und Sascha Thiel im vergangenen Sommer schon befürchtet, das erste Speeddating absagen zu müssen, weil sich zu wenig Männer gemeldet hatten.

Nach einem Zeitungsaufruf stieg die Zahl der Interessenten rasant an

Nach einem Aufruf in dieser Zeitung und im Online-Portal von WAZ und NRZ konnten sie sich vor Interessenten dann kaum retten. Schließlich kamen 50 Männer und Frauen ins Kulturforum Grend, „und ich hatte sogar noch Männer auf der Warteliste“. Wer sich auf der Liste notieren lasse, habe übrigens eine Chance, kurzfristig noch am Speeddating teilzunehmen. „Wenn jemand in letzter Minute abspringt, rufen wir schnell Leute an, die keine weite Anfahrt haben und spontan kommen können“, sagt Marianne Bischof. Last-Minute-Herzensbrecher sozusagen.

Sie selbst ist übrigens weiterhin Mit-Organisatorin – und Kandidatin. Schließlich hatte die damals 65-Jährige das ehrenamtliche Speeddating auch ausgeheckt, weil sie auf diversen kommerziellen Dating-Portalen im Internet teils ernüchternde, teils kuriose Erfahrungen gemacht hatte. Bei der Erstauflage als Speeddating 50+ seien die Teilnehmer für sie freilich ein bisschen jung gewesen, der neue Alterszuschnitt 55+ passe besser.

Wer gerade getrennt oder verwitwet ist, sollte besser noch warten, raten die Initiatoren

Für alle Altersstufen gelte, dass man sich und den anderen eher keinen Gefallen tue, wenn man seinen Partner gerade erst durch Trennung oder Tod verloren habe. „Wer noch im schwarzen Anzug kommt, ist über den Verlust ja noch gar nicht hinweg“, mahnt Marianne Bischof. Alle anderen kann sie nur zur Teilnahme ermuntern: Es hätten sich schon Paare gefunden, Freundschaften gebildet: „Und immer war die Hütte voll.“

Speeddating 55+, Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, Gaststätte Böttcherei, Boettgerstraße 21 in Essen-Holsterhausen. Anmeldung: 0178-93 26 543; das Speeddating ist kostenlos, Teilnehmer müssen lediglich ein Getränk konsumieren