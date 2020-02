Nach einem Überfall in der Essener Innenstadt sucht die Polizei nach Tätern und Opfer.

Kriminalität Essen: Drei Männer überfallen junge Frau in der Innenstadt

Essen. Nach einem Überfall auf eine junge Frau in der Essener City sucht die Polizei nicht nur Zeugen, sondern auch das Opfer.

Drei Männer haben eine junge Frau am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr auf der nördlichen Seite des Essener Kennedyplatzes in der Innenstadt überfallen. Die Polizei sucht nun nicht nur nach Zeugen, sondern auch nach dem Opfer.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, beobachteten Gäste eines Lokals Am Markt 1, wie das Trio die 25 bis 30 Jahre alte Frau mit roten Haaren attackierten. Sie gab gegenüber einem zu Hilfe eilenden Mann an, dass ihr gewaltsam das Handy geraubt worden sei. Unmittelbar darauf rannte sie den Räubern hinterher.

Alarmierte Polizisten suchten kurz darauf nach den Unbekannten und dem Opfer. Ermittler versuchen nun, den möglichen Überfall zu klären und bitten das mutmaßliche Opfer als auch weitere Zeugen der Tat, sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 0201/829-0.