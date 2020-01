Essen: „Der Muttersohn“, eine vergnügliche Komödie

Für einen „Warmduscher und Badekappenträger“ hält Beate (Nicole Bloch) ihren Mann Martin (Thomas Keller). Doch darüber wäre noch hinwegzusehen – wäre der biedere Oberstudienrat nicht auch noch ein Muttersohn. Dafür bringt Beate herzlich wenig Verständnis auf, hat sie selbst doch mit ihrer Mutter Erika (Iris Kölsch) gebrochen, nachdem diese sich nach dem Tod von Beates Vater nach Mallorca absetzte und dort seither ihren dritten Frühling mit wechselnden Männerbekanntschaften verlebt.

Dem Familienmensch Martin geht der Zwist zwischen Mutter und Tochter gehörig gegen den Strich und er lädt Erika kurzerhand zum Abendessen ein, sehr zum Leidwesen von Beate, deren Nerven bald völlig blank liegen. So kommt es zum Streit, nach dem Martin schließlich beleidigt die Wohnung verlässt. Doch woher soll Beate so schnell einen Mann nehmen, um der angereisten Mutter das perfekte Eheglück vorzuspielen? Da könnte ein unschuldiger Staubsaugervertreter gerade recht kommen… Die Silvesterpremiere „Der Muttersohn“ im Kleinen Theater am Gänsemarkt entpuppt sich somit einmal mehr als vergnügliche Verwechslungskomödie.

Szenenapplaus gibt es für eine Queen-Hommage auf einem klapprigen Keyboard

Erneut zeichnet Sebastian Grimberg für die Inszenierung verantwortlich und verlässt sich auf das Können seines Ensembles und reichlich Situationskomik, um aus der höchstens mäßigen Textvorlage von Florian Battermann einen unterhaltsamen Abend zu zaubern. Sebastian Rennert als Staubsaugervertreter sticht dabei ganz besonders hervor und beweist ein herausragendes komödiantisches Gespür, ohne dabei unnatürlich zu wirken. Szenenapplaus gibt es sogar für seine Queen-Hommage auf einem klapprigen Keyboard.

Mit kleinen choreografischen Kniffen haucht Sebastian Grimberg dem Stück Leben ein

Mit vielen kleinen, angenehm subtilen choreografischen Kniffen, wie der mehrfachen Verwechslung von Wasser- und Weingläsern, haucht Grimberg Leben in das Stück. So kann darüber hinweg gesehen werden, dass die Handlung an manchen Stellen deutlich gestrafft werden muste und das Ende plausibler sein könnte. Kurzum: Für einen wohlig-unterhaltsamen Theaterabend am Gänsemarkt ist „Der Muttersohn“ zu empfehlen.

Gespielt wird im Kleinen Theater am Gänsemarkt am 18. und 25. Januar, am 1. und 22. Februar und am 7. und 13. März, jeweils um 20 Uhr.•Karten kosten 16 Euro (ermäßigt: 14 Euro) und können unter 52 09 852 oder per Mail an bestellungen@kleines-theater-essen.de reserviert werden.