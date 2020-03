Essen. Wer sich an die Regeln hält, darf auch in der Corona-Krise nicht wie ein unmündiges Kind behandelt werden. Die Politik neigt zum Überziehen.

In der Krise bekommt der demokratische Staat Lust aufs Kommandieren – zögerlich zunächst, inzwischen aber wird der Ton hörbar rauer. Das gilt nicht nur für manchen Politiker auf der Bundes- und Länderebene, auch OB Thomas Kufen gab sich am Sonntag martialisch: Man werde in Essen „genau beobachten, ob das Instrument des Kontaktverbotes greift“, so Kufen dunkel drohend. Und: „Für mich als Oberbürgermeister bleibt auch eine schärfere Ausgangsbeschränkung als Option auf dem Tisch.“

Nun gibt es zweifellos Zeitgenossen, die sich sehr wenig um das scheren, was aus gutem Grund angeordnet wurde. Während dieser Text entsteht, verrät ein Blick aus dem Fenster, dass sich im Park der „Neuen Mitte“ mindestens drei Gruppen mit jeweils weit mehr als den erlaubten zwei Personen gebildet haben. Gut zu tun also für die Polizei, die regelmäßig nicht nur in diesem Park Patrouille fährt.

Die große Mehrheit verhält sich regelkonform - ihr zu drohen steht keinem zu

Aber: Die große Mehrheit der Essener verhält sich mittlerweile regelkonform, und diese vielen Bürger haben es nicht verdient, dass man mit ihnen spricht wie mit unmündigen Kindern. Aufgabe der Behörden ist es, sich die Regel-Verletzer hart zur Brust zu nehmen, nicht aber die Gesetzestreuen einzuschüchtern und ihnen mit Ausgangssperre zu drohen. Die Mühen der Unterscheidung müssen schon noch sein, denn die einen können nichts für die Verfehlungen der wenigen anderen.

Gesundheit und Gesundheitsschutz sind sehr hohe Güter, keine Frage. Die Freiheit der Person darf dennoch nicht völlig an den Nagel gehängt werden, und das muss auch gar nicht sein. Wer nach anstrengender Arbeit Erholung in der Natur sucht und dabei „sozial distanziert“ seiner Wege geht, verbreitet weder das Virus noch tut er sonst irgendetwas Unrechtes.

Die Stadt hat keine nachvollziehbare Begründung geliefert, weshalb der Grugapark zu ist

In diesem Zusammenhang wäre es schön gewesen, die Stadt hätte nicht ohne jede nachvollziehbare Begründung den Grugapark geschlossen. Sinnvoller wäre im Gegenteil das kostenfreie Öffnen, damit der Bürger die Härten dieser Tage mit Bewegung an frischer Luft ausgleichen kann. Ähnliches gilt für den ebenfalls geschlossenen Hügelpark. Mit einer großzügigen Geste hätte die Krupp-Stiftung in Essen Punkte machen können.

Die Politik auf allen Ebenen, auch in Essen, hat derzeit eine immense Verantwortung zu tragen, und es ist klar, dass in einer solchen Situation auch Fehler passieren. Auch jetzt darf in einer freien Gesellschaft beim Ausüben von Zwang das richtige Maß aber nicht verloren gehen. „Wir lernen jeden Tag dazu“, sagte jüngst der OB. Das ist eine gute Einstellung. Möge sie ihm erhalten bleiben.