Sprengmeister Frank Stommel am Freitagmorgen am Fundort der Bombe.

Bombe Liveticker: Bombe in Essen gefunden – Entschärfung am Abend

Essen. Im Nordviertel in der Nähe des Großmarktes ist eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger wird noch Freitag entschärft.

An der Bülowstraße / Am Freistein ist in der Nähe des Großmarktes (Nordviertel) eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss noch am Freitag entschärft werden. Wir berichten fortlaufend.

• Der Fundort liegt im Nordviertel in der Nähe des Essener Großmarktes. Viele Betriebe liegen in unmittelbarer Nähe, auch Schulen und Verwaltungsgebäude.

• Wann die Sperrung des Bereichs erfolgt, ist noch unklar. Klar ist: Es wird frühestens am späten Nachmittag am Freitag sein, vermutlich eher am Abend. Betroffen werden sein die Katzenbruchstraße, die Karolingerstraße, die Herzogstraße und weitere.

• Die Beteiligten gehen davon aus, dass sich die Evakuierung angesichts der vielen Betriebe und Verwaltungsgebäude in der Umgebung hinziehen wird.

Unser Live-Ticker:

15.25 Uhr: Rund 330 Einsatzkräfte sind bei der Arbeit – das dürften so viele sein wie noch nie bei der Entschärfung eines Bomben-Blindgängers auf Essener Stadtgebiet. Mitarbeiter der Stadt Essen, der Feuerwehr, der städtischen Tochterfirma RGE, außerdem Angestellte mehrerer privater Sicherheitsdienste und vieler Hilfsorganisationen sind vor Ort. Einige Gebäude sind mittlerweile geräumt - zum Beispiel das Job Center Essen Nord, das Veterinäramt, das Haus des Handwerks und andere. Stadtsprecherin Jasmin Trilling geht davon aus, dass die Sperrung der Straßen und der Beginn der Entschärfung am späten Nachmittag bzw. am Abend erfolgen. Vorher seien außerdem noch Krankentransporte zu bewältigen.

13.32 Uhr: Rund 3.000 Anwohner müssen evakuiert werden. Sie leben nach den Einwohnermeldeamts-Daten der Stadt im inneren Kreis. Im äußeren Kreis sind etwa 7.000 Bürger gemeldet. Zu den Objekten, die evakuiert werden müssen, zählt auch ein Altenheim. „Das wird noch ein gutes Stück Arbeit“, sagt Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen. Bei der Ruhrbahn sind Busse angefordert worden, die die Senioren – darunter auch Bettlägerige – in ein halbleer stehendes DRK-Altenheim an der Minnesängerstraße (Freisenbruch) fahren sollen. Das Gymnasium Nord-Ost an der Katzenbruchstraße, das auch geräumt werden muss, hat heute seinen Unterricht vorzeitig beendet.

13.13 Uhr: Zur zentralen Sammelstelle für alle evakuierten Anwohner und Mitarbeiter von betroffenen Firmen wird die Turnhalle der Uni an der Gladbecker Straße 180 eingerichtet. Wegen der Coronavirus-Gefahr wird jeder Bürger, der die Halle betritt, zuvor gefragt, ob er sich wirklich gesund fühlt.

13.07 Uhr. Die Werkssirene von Evonik wird ertönen, wenn „luftschutzmäßiges Verhalten“ im äußeren Radius angesagt ist. „Luftschutzmäßiges Verhalten“ bedeutet: Man muss sich im Gebäude in einem Raum aufhalten, das nicht an der Seite liegt, die zum Bombenfundort zeigt.

13.05 Uhr: Direkt gegenüber der Fundstelle Am Freistein befindet sich das Domizil des Deutsch-Kurdischen Kulturvereins. Ein Dutzend Mitglieder hat sich dort versammelt, um am Freitagsgebet teilzunehmen. Es beginnt diesen Freitag um 13 Uhr. Die Nachricht vom Bombenfund nehmen die Männer in der Teestube gelassen auf.

12.58 Uhr: Wer heute Klettern gehen wollte, hat Pech: Das Kletterzentrum „Neoliet“ an der Graf-Beust-Allee muss wegen der Entschärfung geschlossen bleiben.

Auf dieser Karte sieht man den inneren Kreis, der evakuiert werden muss. Im äußeren Radius ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt. Ein blaues X bedeutet eine Sperrung. Foto: Stadt Essen

12.57 Uhr. Es wird eine der aufwändigsten Evakuierungen und Sperrungen der letzten Zeit. Allein 76 Sperrstellen muss die Stadt einrichten. Private Sicherheitsdienste stellen Personal, weil Stadt und Feuerwehr nicht genügend Leute zusammenbekommen. Die Bürger-Hotline unter 0201 - 1238888 ist derzeit belegt für das Info-Telefon der Stadt zum Thema Corona; kann aber jetzt auch angerufen werden, falls man wegen der Entschärfung Fragen hat. „Das Telefon ist doppelt besetzt mit Experten zum Thema Corona und mit Experten zum Thema Entschärfung“, berichtet Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling.

12.41 Uhr: Die Chemiefirma Evonik (Goldschmidt) hat ausschließlich ihre Werkstätten im „inneren Kreis“, der komplett geräumt werden muss. Die Produktionsanlagen liegen im 1000-Meter-Radius. Das heißt: Es muss kein Produktionsstopp erfolgen, erklärte ein Evonik-Sprecher. Den Mitarbeitern wird empfohlen, um 15 Uhr das Werk zu verlassen, weil später mit Verkehrsbehinderungen gerechnet wird.

11.46 Uhr. Die Bombe war gefunden worden, nachdem man Luftbilder von 1945 ausgewertet hatte. Sie zeigten verdächtige Löcher im entsprechenden Gebiet. 36 Bohrungen wurden erforderlich, um die Bombe zu finden. Die Bombe war bereits am Donnerstag ausgemacht worden – in sieben Metern Tiefe. Wegen des hohen Grundwasserspiegels konnte sie nicht sofort entschärft und geborgen werden. Sprengmeister Frank Stommel: „Wir mussten zunächst Brunnenringe setzen, um ein Abpumpen des Wassers zu ermöglichen.“

Der graue Bereich (500-Meter-Radius) muss komplett geräumt werden, im grünen Kreis (1000 Meter vom Fundort) wird „luftschutzmäßiges Verhalten“ angeordnet. Foto: Stadt Essen

Die Stadt weist mittlerweile darauf hin, dass die anstehende Sperrung des Gebiets zu Komplikationen im Nahverkehr und im Individualverkehr führen wird. Unter anderem wird die Ruhrbahn-Linie 107 (nach Zollverein) wird von den Sperrungen betroffen sein.

11.32 Uhr: Im Bereich des 500-Meter-Radius’, in dem komplett evakuiert werden muss, liegen auch Teile des Betriebsgeländes der Chemiefirma Evonik (früher Goldschmidt). Was das konkret für die Produktionsabläufe bei Evonik bedeutet, und ob das die geplante Evakuierung in die Länge zieht, ist jetzt noch nicht abzusehen.

11.10 Uhr: In der Nähe des Fundortes liegt auch das Gewerbegebiet „Graf Beust“. Viele Firmen könnten von den notwendigen Evakuierungs-Maßnahmen betroffen sein: Im Umkreis von 500 Metern muss alles geräumt werden; weiteren Radius von 1.000 Metern ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt.

Der Fund vom Freitag ist die zweite Bombe im Essener Stadtgebiet im Jahr 2020.