Essen: Autos demoliert und angezündet - 18-Jähriger in Haft

Essen. Auf das Konto eines jungen Esseners sollen mehrere Pkw-Brände und demolierte Autos gehen. Der Beschuldigte wurde in Untersuchungshaft genommen.

Die Polizei Essen hat einen 18-Jährigen ermitteln können, auf dessen Konto Pkw-Brände und mehrere demolierte Autos gehen sollen. Der junge Essener wurde am Sonntag festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, ging in der Nacht zum 16. Februar gegen 2.10 Uhr ein Alarm wegen mehrerer Pkw-Brände in einem Wendehammer der Gerscheder Weiden in Essen-Dellwig ein. Im Laufe der Nacht und des Sonntagmorgens erreichten die Einsatzleitstelle zudem weitere Hinweise zu Sachbeschädigungen an Autos.

Als die eingesetzten Beamten am Tatort ankamen, brannte ein Auto bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen auf zwei weitere Fahrzeuge über, die teilweise erheblich beschädigt wurden. Die Polizisten begannen bereits damit, den Brand zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf.

Peugeot mit eingeschlagener Seitenscheibe und durchwühltem Innenraum

Einige Meter neben den brennenden Autos entdecken die Beamten einen roten Peugeot mit eingeschlagener Seitenscheibe und durchwühltem Innenraum. Weitere Fahrzeuge mit eingeschlagener Seitenscheibe fanden sich auf der Weidenstraße und auf der Levinstraße.

Die Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Verdächtigen, der am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen wurde und die Nacht im Essener Polizeigewahrsam verbrachte. Er zeigte sich gegenüber den Kriminalbeamten geständig. Vermutlich ist er für weitere Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich, so die Ermittler.

Auf Anregung der Kriminalpolizei beantragte die Essener Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. Ob der Essener alleine gehandelt hat oder es noch weitere Tatverdächtige gibt und für wie viele Fälle er verantwortlich ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugenhinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen.