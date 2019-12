Essen. Zwei Essener haben in dem Stau vor dem A40-Tunnel in Essen die Nerven verloren: Sie schlugen aufeinander ein - und einer den anderen zu Boden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Autofahrer prügeln sich im Mega-Stau auf der A40

Mitten in dem Mega-Stau im Ruhrschnellwegtunnel der A40 am Dienstagabend in Essen haben zwei Autofahrer die Nerven verloren und sich eine handfeste Prügelei geliefert. Die Autobahnpolizei kündigte am Dienstag empfindliche Konsequenzen an: Auf die beiden 33 und 46 Jahre alten Streithähne aus Essen komme nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren zu. Auch ihre Fahrtauglichkeit werde überprüft.

Wie Behörde berichtete, erlitten beide Kontrahenten leichte Verletzungen. Die Männer waren sich gegen 18.10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Essen-Huttrop in die Haare geraten. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 33-Jährige im Stau auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Der 46-jähriger Autofahrer wollte oder konnte ihm keinen Platz machen.

Beide Essener stiegen wutentbrannt aus ihren Autos aus

Schließlich stiegen beide Essener unter den Augen einer Streifenwagenbesatzung wutentbrannt aus, und lieferten sich eine wüste Schlägerei, die darin gipfelte, dass der 33-Jährige den 46-Jährigen zu Boden schlug. Das alles ging so schnell, dass die Beamten vor dem Knock Out gar nicht mehr eingreifen konnten, hieß es bei der Autobahnpolizei.

Vier leicht verletzte Personen, ein Sachschaden von rund 150.000 Euro und bis zu zehn Kilometer Stau sind die abschließende Bilanz des Verkehrsunfalls mit einem Gefahrgut-Lkw und vier Autos am Dienstag gegen 16.20 Uhr auf der A40 in Richtung Venlo im Ruhrschnellwegtunnel. (j.m.)