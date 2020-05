Essen: Arzt gibt mit packenden Thriller sein Debüt als Autor

Essen-Holsterhausen. Dr. Paul Buderath ist von Beruf Mediziner, nach Feierabend wechselt er das Metier. Jetzt hat er seinen ersten Thriller auf den Markt gebracht.

Wenn für den Mediziner Paul Buderath während der vergangenen Jahre der Feierabend begann, war für ihn sehr häufig der Zeitpunkt gekommen, sich einer Leidenschaft zu widmen, deren Ergebnis er jetzt vorlegt. Der Koordinator des gynäkologischen Krebszentrums der Uni-Klinik hat einen Thriller geschrieben. „Der Künstler“ heißt der Titel des Debütromans.

Thriller des Essener Arztes beginnt mit blutrünstiger Szene

Dem Leser bietet sich gleich zu Beginn eine blutrünstige Szene, wird doch der ermittelnde Kommissar zu einem Tatort gerufen, an dem er die Köpfe zweier ermordeter Männer vorfindet. Von ihren Körpern fehlt jede Spur, vom Täter sowieso. Da ergeben sich natürlich sofort zwei Fragen. Die eine lautet, was bringt einen Arzt dazu, sich dem Schreiben von Büchern zu widmen und wieso geht es gleich im ersten Roman so brutal zu?

Texte formulieren, dafür habe er schon seit Kindheitstagen ein Faible, antwortet der 38-Jährige. Die Idee für den Roman - und damit sind wir bei der zweiten Frage - sei schließlich vor sieben Jahren entstanden, erzählt der Essener. Die gesamte Handlung sei seiner eigenen Fantasie entsprungen und da er im wirklichen Leben auf Thriller stehe, habe er eine Handlung ersonnen, die es gewiss in sich habe.

Buchprojekt zog sich über mehrere Jahre hin

Die Schauplätze des Krimis von Dr. Paul Buderath liegen überwiegend in seiner Heimatstadt Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit seinem Krimi habe er schließlich den Verlag Bastei-Lübbe überzeugen können. Bis es überhaupt soweit war, dass er sein Manuskript versenden konnte, gingen sieben Jahre ins Land. Als Neuling habe er die Zeit gebraucht. Es gab auch Phasen, da ließ er Buchprojekt Buchprojekt sein, ohne sich aber komplett von seinen Plänen zu verabschieden. Zwischenzeitlich wurde er Vater, der Sohn ist jetzt zweieinhalb Jahre alt.

Die beruflichen Herausforderungen führten wohl ebenso dazu, dass der Arzt der Uni-Klinik nicht immer den Kopf frei hatte, sich dem Thriller zu widmen. Von Belastung durch den Beruf mag er allerdings nicht sprechen, die Spezialisierung auf die Krebsbehandlung habe er sehr bewusst gewählt und sehe darin auch eine lohnende Aufgabe. Es gehe in erster Linie darum, Menschen zu helfen, Heilungswege zu finden und Fragen nach Lebensqualität in den Blickpunkt zu rücken.

In Taschenbuch- oder E-Book-Version Der Thriller „Der Künstler“ kann nach Vorbestellung im Buchhandel erworben werden. Zudem kann man es auch als E-Book erwerben. Die Taschenbuchausgabe umfasst 296 Seiten und kostet 10 Euro, der Preis für das E-Book beträgt 4,99 Euro. Eine bedeutende Rolle in dem Krimi spielt eine junge Polizeipraktikantin namens Laura, die wesentlich an der Ermittlung mitwirkt und schließlich selbst ins Visier des Killers gerät.

Apropos medizinisches Wissen: Buderath verhehlt keineswegs, dass ihm die Kenntnisse sehr behilflich waren, wenn er sich Alex Michelsen widmete. So heißt der Kommissar, der an einem grauen Novembermorgen den Fall übernimmt und sich auf die Jagd nach dem Mörder begibt. So viel lasse sich durchaus verraten, sagt Buderath. Nach den blutigen Funden kommt bald eine weitere Tat hinzu und die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Der wiederum könnte aus der Künstlerszene stammen oder mit ihr eng verbandelt sein. Denn er stellt mit seinen Opfern berühmte Gemälde nach.

Schauplätze in Essen und der näheren Umgebung

Ob es auch Zusammenhänge mit dem Folkwang-Museum geben könnte, lässt der Autor offen. Der Platz vor dem Gebäude komme allerdings schon in dem Buch vor, ebenso das Polizeipräsidium. Hier und da habe er die Örtlichkeiten auch schon mal angepasst, meist um der Dramaturgie willen. Zu den Akteuren zähle, wie es sich für einen Thriller gehört, auch ein Gerichtsmediziner des Uniklinikums. Die Figur sei aber rein fiktiv, betont Buderath.

Sich nach Feierabend und dann an den Schreibtisch zu setzen, wenn der Nachwuchs ins Bett gebracht ist, sei mitunter auch recht anstrengend, erklärt Buderath. „Das war vor allem so auf der Zielgeraden“. Er mache sich immer bewusst, dass es seine freiwillige Entscheidung gewesen sei, den Thriller zu verfassen. Und wenn Paul Buderath davon spricht, hört es sich so an, als wäre sein erstes nicht sein einziges Buch.