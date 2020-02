Essen: Am Dienstag streiken Ärzte der Uniklinik

Essen. An der Essener Uniklinik wird am Dienstag gestreikt. Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft die Ärzte zu einem Warnstreik-Tag am 4. Februar 2020 auf. Das könnten auch Patienten zu spüren bekommen. Ein Kliniksprecher gibt allerdings vorsichtig Entwarnung: „Wir erwarten eine moderate Beteiligung.“ Trotzdem könne es zu längeren Wartezeiten kommen. Und: „Die Versorgung von elektiven Fällen dürfte beeinflusst werden“, heißt es. Das könnte bedeuten, dass Eingriffe oder Untersuchungen, die nicht zwingend an diesem Tag erforderlich sind, verschoben werden.

950 Ärzte sind am Essener Uniklinikum beschäftigt. Nicht jeder von ihnen ist im Marburger Bund organisiert. Wie viele Ärzte dem Streikaufruf nachkommen werden, darüber mag die Uniklinik nicht spekulieren. Eine zentrale Streikveranstaltung gibt es in der Nähe nicht. Die streikenden Ärzte treffen sich in Hannover. Sie fordern unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt und stärkere Begrenzungen bei der Wochenendarbeit.

Streikaufruf richtet sich nicht nur an die Essener Uniklinik

Der Streikaufruf richtet sich an Ärzte von Universitätskliniken in ganz Deutschland. In NRW sind neben Essen unter anderem noch Düsseldorf, Köln und Münster betroffen. Einen Ärztestreik am Essener Uniklinikum gab es zuletzt vor neun Jahren. Noch relativ frisch dürften dagegen bei den Mitarbeitern der Klinik und auch bei Patienten die Erinnerungen an lange Streiks des Pflegepersonals sein. Nach einem monatelangen Arbeitskampf hatte es im Herbst 2018 eine Einigung gegeben. Seitdem ist die Uniklinik bemüht, die Pflegekräfte zu entlasten und mehr Personal einzustellen.